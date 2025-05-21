林鈺洧否認搬大屋 避談馬清揚 盼專注事業 接演打女角色 (20:06)

朱敏瀚、陳楨怡、林鈺洧今天（21日）客串擔任模特兒行Catwalk，穿上由12位本地年輕時裝設計師以「國潮」為主題的作品。何國鉦和應屆港姐冠軍「城大李嘉欣」倪樂琳現身捧場。

林鈺洧近期主力拍《愛•回家之開心速遞》，身在內地工作的父親林俊賢偶然也有留意，提點她的演技。去年與富商馬清揚傳出「父女戀」緋聞，有報道指她由細屋搬大屋，愈住愈豪。

林鈺洧否認其事，強調只是誤會，現居單位已入住超過3年，並沒有搬新屋，她還避談馬清揚，稱非低調處理感情事：「沒有感情事可講，如果有，一定會宣布。與他（馬清揚）少了聯絡，但仍是正常朋友，有朋友上交往，不是絕交，只是自己希望將注意力集中在我事業上，不想受到任何人的影響。自己很努力去工作，有上堂進修演技，又學跆拳道，希望接到打女角色。」

朱敏瀚小時候曾亮相兒童節目做童星，5歲又試過行童裝騷，自嘲是「老pat pat」。身形健碩的他笑言不會時刻騷肌：「有需要才會騷，平日會收埋，會比較矜貴。」陳楨怡為演出戒澱粉質，因裙身太重，行騷時需閉氣縮肚。她正忙於為《新聞女王2》開工，透露其角色是第1輯的延續，但預告劇情發展之後會有少許不同。

倪樂琳以嘉賓身分出席母校活動，她表示沒有向師妹或朋友招手參選新一屆港姐，她解釋：「雖然身邊都有美女，但好多都有穩定工作，不敢冒險報名參加，又怕私隱被揭，加上對娛樂圈沒有興趣，所以最適合都是求學中或剛畢業人士。」

（即時娛樂）