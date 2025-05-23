《光明大押》下周一首播 呂爵安感激謝君豪傾囊相授 (16:50)

謝君豪、呂爵安（Edan）、練美娟（娟姐）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）及柯煒林主演的ViuTV原創劇《光明大押》下周一（26日）首播，劇集講述一位老字號當鋪的駐店二叔公集百家辨別真偽絕學於一身，由於老闆夫婦早逝，他肩負起照顧老闆一對兒女的責任，3人本來關係親密，卻因一事而疏遠。

呂爵安（Edan）於劇中飾演當鋪太子爺關俊，是一個很聰明的人，自小與練美娟飾演的姊姊關聆一同被謝君豪（豪哥）飾演的林定堅照顧，彼此間有種奇妙的關係，曾經熟悉過、溫馨過，同時卻又有些傷疤。Edan介紹其角色：「佢喺i-bank做嘢，同時面對緊人生嘅一啲抉擇。一句我喺劇入面成日講嘅就係『揀揸跑車定係揀行路呢』，究竟要為咗錢、名利不擇手段，定係甘願過一個普通嘅人生呢？」他認為關俊最特別之處是身邊有很多不同的人：「無論係職場、女朋友，定係返到屋企對住堅叔同家姐，都係唔同嘅感覺。我覺得呢個係今次角色比較好玩嘅地方，因為佢可以有好多唔同嘅經歷。」

拍攝前對典當業零認識的Edan坦言：「從來都冇入過去當鋪，亦覺得點解佢哋仲存在嘅？乜真係仲會有人去嘅咩？所以今次算係一個幾新嘅體驗。原來當鋪係咁㗎喎，到今時今日都真係仲有人會去㗎喎。我覺得今次好注重人情味，以前大家住喺附近就係街坊，就會互相支持，但今時今日的確少啲呢個感覺。」

Edan直言今次最開心是可以再跟謝君豪合作：「上一次合作已經係電影《過時‧過節》，嗰時嘅自己好緊張、好少拍攝經驗。當時豪哥幫咗我好多，佢好鼓勵我，亦傾囊相授，佢真係將佢識嘅嘢慢慢同我分享。」他又談到與其他演員的合作：「娟姐其實都係第二次合作，第一次係劇集《大叔的愛》。再合作嘅感覺都幾好笑，我同佢好多場戲都會互相引大家笑，幾好玩。我同Fish第一次合作，知道佢係一個好犀利嘅演員，所以之前都好期待同佢合作嘅火花。」

（即時娛樂）