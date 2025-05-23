姚焯菲未聞炎明熹簽內地公司 自爆向MIRROR邱傲然邀歌 (21:10)

姚焯菲（Chantel）、邱傲然（Tiger）、黃浩然及連詩雅等今天（23日）一同綵排下月公演的音樂劇《三•八》。Chantel在劇裏有稱讚Tiger的場面，她表示現實中未試過直接讚男仔，所以最初有點尷尬。Tiger笑言很開心，藉演出「攞正牌」被狂讚。他稱與Chantel沒有吻戲，如劇情需要沒有所謂。兩人被問到會否假戲真做時，Tiger說︰「假作真時真亦假，大家看不清我們真假，就代表大家很投入演出。我和Chantel私下有傾音樂，已想好完成演出後一起慶功。」Chantel稱十分欣賞Tiger彈結他，邀請他為自己寫歌。傳炎明熹（Gigi）跟內地公司簽約，Chantel未有聽聞，稱如屬實會替她高興。她知道《中年好聲音3》李金凱將加入《愛‧回家之開心速遞》，期待日後有對手戲。

MIRROR隊友江𤒹生（AK）新歌《心死了幾百次》MV被質疑抄襲韓國男團BTS成員Jung Kook的歌曲，Tiger表示：「創作很主觀，可能某程度有相似，難斷定是抄襲，最重要是我們尊重和珍惜自己作品，對得住自己及行業。我創作不會理會評論，不會怕受影響而規限了創作。MIRROR各人也曾惹負評和是非，做好本分和做喜歡的事就足夠。」

連詩雅和黃浩然首次演舞台劇，感謝導演詹瑞文透過遊戲令他們能在短時間內建立默契。他們表示：「與後生仔女打成一片，已忘記年紀，當自己是新人，還重拾初心，感覺很熱血。」連詩雅認為黃浩然是被演員耽誤的歌手。海兒與陳泳伽（Winka）演不同場次的同一角色，預告與吳啟洋有親密肢體動作。吳啟洋稱綵排時怕醜，又指兩位對手各有各好。他說︰「海兒感覺較成熟，她叫我大膽地做動作，Winka感覺比較青春似細路女。由於她們高度不同，攬海兒時似箍頸，Winka就可以挨在我心口，演繹時方法和情緒，她們都各有不同。」

（即時娛樂）