容祖兒完成澳門演唱會尾場後,她立刻夤夜飛抵新加坡,為了觀摩國際級天后Lady Gaga演唱會。今天(24日)祖兒在社交平台貼出睇騷片段,當時Lady Gaga跳唱《Born This Way》,祖兒興奮得彈起身跳舞,情緒高漲亢奮:「她就是獨一無二的她,全程ALL IN﹑精彩絕倫,交出1000分的賣力演出,台上每一位表演人員也是同場吸睛,要樣有樣要身材有身材,最重要就是和主角一樣瘋,每個神態動作美得啞口無言,我也只能目不轉睛地盯緊她,聽到我最愛的《Born This Way》,還有solo version 《Die with a smile》,整個演出像極一場精彩絕倫的歌舞劇,雖然Coachella已看過,但現場在看真的不一樣,每一首歌都滿載着她想表達的信息!

為了一個熱愛舞台的藝術家而感動,當晚流的汗不差一場Eternity!希望到時有機會在啟德再次欣賞!又學到嘢!正!」

