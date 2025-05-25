中村雅俊香港演唱會 多首金曲唱足兩個半小時 (19:48)

中村雅俊唱了《我們的旅程》及《戀人們在沾濕的街角》等多首金曲。（大會提供）

日本男歌手中村雅俊昨晚假香港伊利沙伯體育館舉行《中村雅俊50周年紀念演唱會2025》，以長達兩個半小時的演出，慶祝音樂生涯50周年。演唱會以連串影像揭開序幕，回顧中村雅俊50年的音樂旅程，隨後他接連獻唱《心之色》、《我們的旅程》（《前程錦繡》原曲）、《雨中的戀人們》（《戀人們在沾濕的街角》原曲）、《接觸》，以及《如果有一天在街上相遇》等多首經典金曲，勾起樂迷的集體回憶。

安歌時段氣氛熱烈，樂迷意猶未盡的呼聲促使中村雅俊加唱《我們的旅程》及《戀人們在沾濕的街角》兩首經典歌曲，並引發全場大合唱。

（即時娛樂）