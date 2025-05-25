麥浚龍與女友相戀逾10年 戴庚玲罕甫彩色合照表白 (21:17)

41歲麥浚龍（Juno）與比他年長兩年的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）相戀逾10年，感情穩定。兩人一直愛在社交網分享黑白照，但Janine日前就罕有地貼出一張她與Juno的彩色合照。照片中的他們全黑打扮，Janine的銀白髮十分搶鏡。他們笑容燦爛，十分甜蜜。

Janine更發文向男友公開表白，她說︰「我每天都為你感到驕傲。我為你無論順境逆境都能堅持不懈而感到自豪，為你對所愛之事的熱情而感到自豪，為你為所做的每一件事所付出的辛勤勞動而感到自豪，但最重要的是，我為你擁有如此甜美的靈魂而感到自豪。你是這個世界上最溫柔的典範，而這個世界總是試圖讓你變得堅強，當我說你每天都激勵着我成為一個更好的人時，我並不是輕易說出口的。我知道人們總是把你與黑暗和冷酷的事物聯繫在一起，但對我來說，你永遠是早晨的陽光，溫暖而明亮，善良而溫柔，可愛而必需。」

Juno 2010年邀請Janine擔任歌曲MV女主角，兩人火速戀上，拍拖不到10日便公開戀情，兩個月後更開始同居。他們曾在戀情曝光9個月後分手，及後於2013年復合，一起至今。去年，Juno與Janine曾傳出已婚並育有一女的消息，Juno後來否認，稱暫時未想結婚，並視家裏3隻貓為孩子。

（即時娛樂）