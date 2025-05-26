CHILL CLUB X THE FIRST TAKE｜李浩朗吳筠怡晉級10強 (15:38)

ViuTV音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》，昨晚（25日）播出一集，最後5位參賽者分別進行第一回合比賽。

15號吳筠怡（Kristy）演唱歌曲《負擔不起》時，有感是first take，大膽地將副歌部分轉高半度唱，這個安排被評判Edward Chan指，聽起來有危危乎感覺，但仍表示值得欣賞；5號參賽者李浩朗（Issac）演唱自己原創歌曲《躺下》，評判Joey Tang大讚歌曲旋律創作有心思，在演唱時呼吸方面有不足，有些位唱得比較短，不夠氣用。

最後出場的1號參賽者余朗晴（Raey），演唱重新改編的《綿綿》，亦被Joey Tang讚聰明，因為改編後的歌曲，很配合她的聲線，尤其編曲中的結他彈奏很溫柔，表示Raey應該要跟結他手說聲Thank you！評判岑寧兒就指Raey作為最後一位出場參賽者，她的演出令自己聽得舒服，也要跟Raey說聲多謝！

根據成績，5號李浩朗（Issac）和15號吳筠怡（Kristy），連同之前的6位參賽者，包括：2號羅竣勤（Kan）、13號李嘉俊（Carson）、19號周喆（Chloe）、3號彭泳熙（Heibi）、11號梁爽（Song）、8號陳琳率先順利晉級10強。同樣獲得31分的4號鄺芷茵（Emily）、7號蘇詠淳（Vincy）和20號譚嘉朗（Kamiel）將會進行加時賽，爭奪最後2個晉級名額。

對於今次20位參賽者的演出，Edward Chan覺得每位參賽者，也很熟悉自己的聲音，作為評判能給予他們最寶貴的，就是另一個角度，因為只要唱歌的人便會知道，自己聽自己的聲音，和別人聽自己的聲音是不一樣，當自己唱歌時，會有頭腔共鳴震盪，別人所給的判語，便顯得寶貴和中肯；

另一位評判Mischa（葉巧琳）則認為，20位參賽者的水準也很高，當中有些比較年輕，但以他們歲數來說，也算唱得穩定，而且要在大壓力環境下唱歌，還要所有細節位也在評判耳機下無所遁形，表現實屬難得。

（即時娛樂）