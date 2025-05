CHILL CLUB X THE FIRST TAKE｜李浩朗吳筠怡晉級10強 (15:38)

next

ViuTV音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE:THE STAGE OF VOICE》,昨晚(25日)播出一集,最後5位參賽者分別進行第一回合比賽。

15號吳筠怡(Kristy)演唱歌曲《負擔不起》時,有感是first take,大膽地將副歌部分轉高半度唱,這個安排被評判Edward Chan指,聽起來有危危乎感覺,但仍表示值得欣賞;5號參賽者李浩朗(Issac)演唱自己原創歌曲《躺下》,評判Joey Tang大讚歌曲旋律創作有心思,在演唱時呼吸方面有不足,有些位唱得比較短,不夠氣用。

最後出場的1號參賽者余朗晴(Raey),演唱重新改編的《綿綿》,亦被Joey Tang讚聰明,因為改編後的歌曲,很配合她的聲線,尤其編曲中的結他彈奏很溫柔,表示Raey應該要跟結他手說聲Thank you!評判岑寧兒就指Raey作為最後一位出場參賽者,她的演出令自己聽得舒服,也要跟Raey說聲多謝!

根據成績,5號李浩朗(Issac)和15號吳筠怡(Kristy),連同之前的6位參賽者,包括:2號羅竣勤(Kan)、13號李嘉俊(Carson)、19號周喆(Chloe)、3號彭泳熙(Heibi)、11號梁爽(Song)、8號陳琳率先順利晉級10強。同樣獲得31分的4號鄺芷茵(Emily)、7號蘇詠淳(Vincy)和20號譚嘉朗(Kamiel)將會進行加時賽,爭奪最後2個晉級名額。

對於今次20位參賽者的演出,Edward Chan覺得每位參賽者,也很熟悉自己的聲音,作為評判能給予他們最寶貴的,就是另一個角度,因為只要唱歌的人便會知道,自己聽自己的聲音,和別人聽自己的聲音是不一樣,當自己唱歌時,會有頭腔共鳴震盪,別人所給的判語,便顯得寶貴和中肯;

另一位評判Mischa(葉巧琳)則認為,20位參賽者的水準也很高,當中有些比較年輕,但以他們歲數來說,也算唱得穩定,而且要在大壓力環境下唱歌,還要所有細節位也在評判耳機下無所遁形,表現實屬難得。

