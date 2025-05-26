「中3生」玩遊戲玩出火 李金凱連人帶車向後摔 粉絲心痛 (18:04)

《中年好聲音3登峯之戰》由黃博﹑張與辰和劉洋分膺冠亞季軍，李金凱得「梗頸四」，雖然李金凱三甲不入，但人氣依然高企，更如願獲安排加入《愛‧回家之開心速遞》拍劇。

李金凱在社交平台上載影片，片段卻惹爭議，片中李金凱身處無綫錄影廠，他坐在一架手推車，先由劉洋出力將車推出去，李金凱在車上滑行；接着曾參賽的《中3生》劉曉昆素顏出場，她邊推李金凱邊擺趣怪甫士，惟後來她的動作愈來愈誇張，甚至向後踢腿，由於她要借力，令手推車重心向後，並突然向後翻，坐在手推車上的李金凱，亦應聲向後跌，由於他沒有雙手，未能按實地下，整個人向後摔，慶幸不是頭部著地，否則或導致受傷，李金凱很快便企起身，反觀劉曉昆則掛住笑未有站起來。

李金凱寫道：「這就是我們的日常，不能說有什麼毛病，只能說一點也不正常，但是我們很快樂，所以也希望你們快樂，最後要感謝黄博的歌聲伴唱，哈哈哈！」劉曉昆也有留言：「我笑到眼淚狂流～～哈哈哈～～我會為你負責的。」

李金凱的粉絲看完片段後則直斥：「完全不是開玩笑，很容易令金凱做成另一次永久傷害。他真的受不了」、「真令人看得心痛啊，金凱還要忍住痛楚去問侯朋友，下次不要再玩這危險動作了」﹑「很容易傷到金凱的後腦」等。

（即時娛樂）