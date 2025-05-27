鍾嘉欣林峯世紀合體掀回憶殺 聞「常在心」即爆喊：好似發緊夢 (10:57)

當林峯落台換衫時，嘉欣留低獨唱《最幸福的事》，更繞場一周跟觀眾握手和收花。（鍾一虹攝）

2人合唱完《馴獸師之王》，再手拖手送上《溏心風暴》片尾曲《心領》，嘉欣指這首歌帶來回憶，林峯也認同。（鍾一虹攝）

2人曾於2007年《溏心風暴》飾演程亮和常在心，以及2008年《 溏心風暴之家好月圓》飾演甘永好（管家仔）與于素心（阿秋）。（資料圖片）

林峯昨晚（26日）於紅館舉行第5場《GO WITH THE FLOW演唱會》，胡楓、姜大衛與太太李琳琳、周家蔚、文頌嫻、梁靖琪、謝天華與太太、余香凝也來捧場。

阿峯邀來昔日合作的熒幕情侶鍾嘉欣擔任表演嘉賓，2人曾於2007年《溏心風暴》飾演程亮和常在心，以及2008年《 溏心風暴之家好月圓》飾演甘永好（管家仔）與于素心（阿秋），2人世紀合體，掀起觀眾回憶殺，全場起哄，相隔10幾年再重聚，感動得3度相擁，場面感人。

鍾嘉欣從升降台出現台中央，林峯「程亮」上身深情地說：「沒有常在心的日子，第7900日。」鍾嘉欣聞言爆喊說：「好似發緊夢，真的好開心，我們10幾年沒有見了。」

林峯先送上擁抱，再拿紙巾為嘉欣抹淚水，並說：「不要喊，個妝會花。」接着輪到鍾嘉欣「于素心」上身說：「死啦！我怎樣唱下去？很開心見到阿峯有這個成就，想起很多以前的事，管家仔！」

林峯指10幾年沒有見面，不算很久，嘉欣則說：「你生了1個（小朋友），我也生了3個，我們初相識時，我是22歲，你是27歲，令我有很多回憶，當時已知道你會發光發亮，只等待你何時爆發，多謝你帶給觀眾那麼多美好的回憶，很開心。」林峯被嘉欣一番說話感動，笑說：「我也差點哭。」嘉欣續說：「你也想喊，我未見過你喊，我搞喊你，我好叻呀！」

2人合唱完《馴獸師之王》，再手拖手送上《溏心風暴》片尾曲《心領》，嘉欣指這首歌帶來回憶，林峯也認同，並笑言不唱這首歌，觀眾不放過他們，但他沒有練歌，所以只能唱半首，嘉欣續說：「我有個夢想，希望將來好像你一樣，在紅館開演唱會，到時你要當我的演唱會嘉賓。」林峯應承，更與嘉欣勾手指尾和打印。

當林峯落台換衫時，嘉欣留低獨唱《最幸福的事》，更繞場一周跟觀眾握手和收花，她興奮地說：「如果我在這裏開演唱會，你們會不會來呀？我現在心情很澎湃，站在這個場館感覺真的很好。」

（即時娛樂）