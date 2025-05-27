吳業坤加入空手道港隊 專誠請假出賽：我係香港運動員 (13:06)

坤哥表示雖然輸了但那種痛快是無可取代的。（Ig圖片）

專誠請假9日出賽的坤哥，又謂比賽過後更感覺到自己的渺小。（Ig圖片）

吳業坤（坤哥）在無綫劇《刑偵12》演張振朗次人格「阿賢」，在造型及演技上獲好評。有網民笑指坤哥結了婚後更加有型靚仔！

坤哥除了扮演「似有還無」的次人格，還要扮演刑凱（張振朗飾）智慧與感性兼備的幕後軍師，二人雖然在多方面均抱對立立場，但由於是由同一個人分裂出來，故亦有不少同步場面，考驗二人默契。

婚後除了事業得意，坤哥運動之路亦愈走愈順。2020年學習空手道的坤哥，去年開始已積極參加不同比賽累積經驗，並曾於「第十五屆全國運動會」香港運動員代表選拔賽，獲得第四名。

昨天坤哥在社交平台分享入選了香港空手道初級代表隊，並首度代表港隊出戰於烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽（AKF）選拔賽，並笑言於30+年紀加入港隊，算是理想實現，坤哥留言：「有一日問師傅：『你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？』除咗考黑帶，我哋亦都向着呢個目標進發。」

他續指為了多參加比賽汲取經驗，更曾膽粗粗參加了+84個人男子組選拔：「好彩地畀我合符咗資格，雖然明知自己嘅水平未夠，而大家都話呢個級別好有可能會受傷。但如果唔去，唔知仲有冇機會可以代表香港出賽。」

專誠請假9日出賽的坤哥，又謂比賽過後更感覺到自己的渺小：「雖然輸了但嗰種痛快是無可取代的，一日仲郁得我都會練得再好啲、下次再打得好啲，估唔到我都可以講一聲：『我係香港運動員』。」

（即時娛樂）