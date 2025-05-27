刑偵12｜「陳祖耀」袁偉豪驚喜客串 曬「絕望式」演技 (15:13)

無綫劇《刑偵12》昨晚（26日）一集劇情，主要圍繞丁洛風（林保怡飾）及張滿光（高鈞賢飾）兩大警司的角力，2人陣營因毒販三巨頭一案爭持不下，最後張滿光奪得事件主導權。

另邊廂，督察刑凱（張振朗飾）調查連環殺人案期間，因涉案人物─神秘網站少女李欣（戴祖儀飾）曾提及「新七宗罪」及「販毒」，加上其次人格阿賢（吳業坤飾）的提醒，遂聯想到連環殺手第一個要殺死的目標，可能比傅一鳴（丘梓謙飾）更早出現。在刑凱鍥而不捨調查下，竟發現與毒販三巨頭有合作關係的陳祖耀（袁偉豪飾），正正是「新七宗罪案件」的第一名被殺者，破案關鍵則是一種極罕見的蜈蚣品種。

去年《反黑英雄》大奸角陳祖耀「無預警」降臨《刑偵12》第6集，令「77宇宙」再度成形！由於袁偉豪驚喜客串，最初只以「照片形式」亮相，不少網民認為他未必會大費周章現真身；當結尾情節袁偉豪坐著輪椅亮相，先是以自嘲般冷笑向黑衣人張松枝及陳嘉輝說：「個天對你最大嘅懲罰，唔係要死，而係生不如死」，之後再眼泛淚光地向天怒吼：「我犯過嘅罪，死10次都唔夠，所以唔該你，要殺嘅話，將我碎屍萬段，死無全屍！」

最終陳祖耀得償所願被殘酷地推落樓殺死兼肢解，袁偉豪亦將陳祖耀臨斷氣前的無力狀態演繹得淋漓盡致，「生無可戀」的眼神配以頹喪不受控的肢體擺位，均令人留下深刻印象；由於角色癱掉，袁偉豪全程只能以眼神交戲。

據知，袁偉豪驚喜客串《刑偵12》，總監製鍾澍佳早於撰寫《刑偵12》劇本階段、亦即《反黑英雄》正式開拍前已構思好，除想增加劇集連貫性，也想帶出玩味及創意，為觀眾帶來新鮮感。延續《反黑英雄》彩蛋中的情節，觀眾除得知陳祖耀無故被肢解，原來是其自己要求。

袁偉豪以「長髮Look」回歸客串亦別有用心，巢志豪監製受訪時說：「因為個時空係陳祖耀被捕後嘅半年後發生，呢個髮型嘅長度係啱啱好。」他續指還有一個迷思有待揭曉：「就係大家一路睇落去，就會慢慢明白張松枝同陳嘉輝，到底用咩方法，將羈留中嘅陳祖耀帶走同殺死。」

巢志豪特別感謝袁偉豪為客串場口，百無禁忌兼不怕舟車勞頓：「好記得嗰日係農曆7月14日，袁偉豪唔單止百無禁忌，仲要特登搭3、4個鐘頭車，去呢間咁荒廢嘅地方度拍咗呢場戲，真係好感謝佢。」

相關新聞：刑偵12｜高鈞賢演「斯文敗類」警司 演技獲讚 細節位做足

（即時娛樂）