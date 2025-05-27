COLLAR拍團綜難忘被沒收電話 許軼學識求生技能 Winka爆共浴感原始 (19:38)

蘇雅琳學識團結就是力量，說：「最驚喜是我們沒有鬧交，令我更相信團隊精神。」（劉永銳攝）

女團COLLAR今天（27日）到旺角出席團綜《COLLAR以為去度假》記者會，吸引大粉絲圍觀，COLLAR分享在新加坡拍攝點滴和訓練成果，許軼（Day）表示野外訓練，讓她學懂生火、紮營和求生技能，但最辛苦反而是與陳泳伽（Winka）一起擔任導遊，不停說話，又日曬雨淋；Winka爆她們集體洗澡，感覺很原始。

蘇雅琳（Ivy）學識團結就是力量，說：「最驚喜是我們沒有鬧交，令我更相信團隊精神。」但邱彥筒（Marf）爆她們臨近爭吵邊緣，沈貞巧（Gao）表示這是節目效果，說：「以為會好辛苦，但過程很享受，最難忘是面對蚊蟲。」期間，她們還一起玩射箭遊戲，以及將各人寫滿心意的飛機送給粉絲。

COLLAR受訪時表示在新加坡逗留了11日，最難忘有幾日被沒收手機，不知時間又不能練歌，Gao說：「我們返港後要錄團歌，以為可以把握時間，在拍攝期間一起練歌，最終都練不成。」王家晴（Candy）表示在沒收手機那幾天，她們戒掉手機癮，聊了很多，更加了解大家，又指自己在眾成員中最遴迍，經常損手爛腳，她說：「又𠝹傷手，又被石絆倒，身體多處受傷像世界地圖。」

說到她們共浴，問誰身材最好？芯駖表示浴室設計只看到大家頭部，看不到頭部以下。她們成軍多年，不是第一次共浴，不會刻意去睇。Marf說：「我們浸過溫泉，有不同類型身材，高矮肥瘦都有。」

Ivy和Marf最近派福利，在社交平台上載三點式泳衣相，Ivy認為夏天穿泳衣，不是什麼罕有事，透露最近考自由潛水牌，可惜失敗，稍後要補考，她說：「要閉氣2分鐘及潛落12米，但我只潛得6米。」

Marf亦叫大家別大驚小怪，說：「泳衣是我生命中其中一樣重要的東西，我經常去曬太陽，將膚色曬均勻。今次去新加坡，我們都有著泳衣拍攝。」芯駖表示指Marf去沙灘當天，她和Gao也在場，更爆Gao也影了輯好勁的泳衣照，但未貼出來，又指在新加城拍攝暴曬後，全身都曬到黑黝黝，只有手指罅是白色。

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（即時娛樂）