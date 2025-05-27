邱傲然為女團VIVA執導新歌MV 被封「暖男導演」 (21:50)

女團VIVA過往主打跳唱風格歌曲，近日推出新歌《不夠浪漫的我們》挑戰抒情慢歌，歌曲由資深音樂人KW朱敏希作曲，王樂儀填詞，是向隊友的表白之歌。歌詞「就算不夠優秀都想與你學捱義氣」道出四個女生這一年來的感情，希望歌迷感受到VIVA的真摯。。

VIVA成軍一年，Ada、Carina、Macy跟VALC四人由原本不太熟悉，到現在感情大躍進。她們見證隊員之間的改變，Carina說：「可能一開始我嘅voice會好明顯，之後會慢慢就會shift，可能係Ada、然後Macy。喺我哋住宿舍期間，feel到Macy突然間好媽媽feel。近期開始覺得VALC對我哋好奇心大咗，因為最近佢會成日都問我哋：『呀！你講咗啲咩啊？咩事呀？』呢個都係我哋close咗嘅證明。」

《不夠浪漫的我們》MV由邱傲然（Tiger）執導，VIVA對這位「暖男導演」讚不絕口：「佢係一個好warm同埋好有熱誠嘅人，佢好細心，有種好暖男嘅感覺，唔係嗰啲會一嚟就好多嘢講，而Tiger係嗰種喺背後做好多嘢嘅人。佢聽晒我哋啲囉嗦意見，仲要整合得好好！唔會限死我哋，畀好大空間發揮。」MV以啦啦隊為主題，一開始是Macy於隊中出現，然後Ada、Carina及VALC才加入，就如現實生活中，四人成軍的過程一樣。不過最令人難忘係Carina拍攝期間突然暈低！Carina表示拍MV前兩日食物中毒，不停嘔吐，拍攝當日在沙灘跑了幾轉後便暈倒。VALC邊說邊笑：「跟住有個sence我哋係要扮傾偈，見到佢隻眼慢慢開始閂埋，哈哈。」Carina接着說：「其實我望住佢哋嘅時候，佢哋已經係慢慢變成白色，我係死頂撐大對眼，但其實係乜都望唔到，唔知道發生咩事。」

（即時娛樂）