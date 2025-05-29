王君馨宣布女兒Audrey出世 一家三口同為5月之星 (13:19)

王君馨（Grace）與丈夫Daniel於2016年結婚，去年12月宣布有喜。Grace今天（29日）在社交平台分享全家福，宣布「Our Beloved Daughter is born」，女兒Audrey Chang已出世。她表示︰「成個過程太奇妙了，一直以為自己會係嗰種事業型女士，一定開刀，一定揀日子，一定餵奶粉，但呢九個月入邊，同佢培養嘅感情，BB好似同我講『媽媽你得㗎』，讓我變得勇敢，讓我做多了research，讓我想喺我嘅能力範圍將最好的都給她。多謝Dr. Grace Wong給我信心，冇錯，真的是同一個英文名，讓我喺最後嗰四個月改變了我的選擇，最後真的可以成功，自然生了我們的寶貝女兒，Audrey Chang。」

Grace笑女兒是「Daddy's girl」，連生日也會黐住爸爸的生日。她說︰「她很特別的，一定要過咗12am，讓自己的生日黐住爸爸的生日，俾個kiss kiss Daddy，唔知以後係咪真係『Daddy's girl』。」Grace感謝醫護及清潔姐姐的陪伴及照顧︰「入住期間，我們感受到滿滿的愛與支持！謝謝你們和我一起慶祝Daddy的生日和母親節。」

她最後表示︰「和我們的小寶貝一起開啟新的篇章！願主我們的天父、耶穌和聖靈繼續指引我們，教導我們成為Audrey的好父母！我們非常愛你，急不及待地想看到你長大。May Babies，三位五月之星﹗」

（即時娛樂）