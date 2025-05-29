盧瀚霆新歌《你都有今日》MV 金像獎最佳男配朱栢康參演 (14:36)

盧瀚霆（Anson Lo）近日推出新歌《你都有今日》，除了獲Dear Jane成員Howie作曲、黃偉文（Wyman）作詞，更請來不少圈中好戲之人一同拍攝MV，包括今屆香港電影金像獎「最佳男配角」朱栢康及「最佳新演員」蘇文濤、柯煒林、COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）及小薯茄的蔡曉童（童童）。Anson Lo昨天（28日）在社交平台公開多張拍攝MV時的花絮照，分享製作這首歌曲時的感受。

他說︰「由年初計劃，到真正找Howie作曲，一直都很想擁有一首Rock ballad，今次終於做到了。感謝Howie百忙準備演唱會和其他音樂工作之中，也願意抽空為我度身訂造了這首歌，真的十分十分喜歡！在前往第一次錄音的途中得知Dear Jane全員會出現，真的很驚喜。Tim、Howie 、Nice 和Jackal，知道你們當時每一位正在準備演唱會都很忙，你們沒有必要這樣做，但你們就是這麼sweet，全程大家一起給予我意見，還有監製琛哥 的指導，真的是一次很特別的經歷。謝謝Tim大佬教導，令我可以像一場Band show般去唱每一句，好爽好好玩，希望下次有機會再一起合作，一起表演，這次真的學習了很多很多，還要感謝Dear Jane和黃兆銘感人的編曲。」

Anson Lo公開感謝黃偉文︰「感謝YY再次的幫忙，一聽到這首歌，就立刻send給你了。今次我沒有以往的千字文，沒有以往般想好的主題，只是向你表達了我對這首歌有『時間』和『過去與將來』的概念、感覺，你便寫了一首這麼奇妙的一份詞。坦白說第一眼看到歌名我也嚇一驚，但看完整份歌詞便明白它的意思。人生無常，只要我們仍存在，便能擁有『今天』這一份禮物。這首歌每一句都同樣重要，包含了每天日常我們都有機會經歷的失敗、痛楚和自己內心的掙扎，但好好善用『今天』，才是最重要，學懂對自己仍然能夠呼吸而感恩，便不會那麼容易放棄。」

談及MV時，Anson Lo先感激導演和拍攝團隊，他表示開始時是希望這個MV有3個不同的人物關係︰「一開始我表達了希望這個MV有三個不同的人物關係，而Anson Lo要貫穿三個故事情節之餘，自己也要同樣在經歷一些痛楚，然後Jane和團隊便創造了醫院這個奇妙的故事。這三個故事和護士都同樣正在經歷痛楚，但當中仍然存在愛，最後仍然選擇了愛。感謝朱康大佬、Will、Ivy So、童童、蘇文濤和一眾演員的傾力演出，你們真的很厲害﹗即將踏入30歲的階段，雖然經歷的還未夠多，但的確對生活逐漸多了一番體會，而這一份體會就是這首歌每一句表達的感覺。新歌訪問和MV Behind the scenes將會陸續發佈，Stay tuned﹗（偷偷告訴大家，5月31日KKBOX將會首唱《Heartbreaker》和《你都有今日》～）希望你們喜歡這次的『不一樣』～ 希望你們喜歡《你都有今日》啦﹗」

（即時娛樂）