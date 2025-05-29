林峯完成7場紅館騷 回應網民呼喚徐子珊︰不知她身在何方 (16:27)

林峯昨晚（28日）完成7場紅館演唱會，騷後與表演嘉賓周秀娜、古天樂一同開香檳。他表示連開7場是一項新挑戰，證明體能足以應付，期望日後開第7次紅館演唱會時再向高難度挑戰。司儀問會否挑戰椅子以外的家具，林峯認為這是行為藝術及舞蹈的一部分。能透過表演引起話題，並為觀眾帶來娛樂，他感到榮幸。他感謝觀眾的喜愛，亦特別感謝老闆古天樂愛惜，在演唱會上演唱了3首歌，同時感激周秀娜跳足7場。

阿峯隨後接受傳媒訪問，表示9月將展開3個月內地及海外巡唱。他表示女兒Luna要上學，家人或只看其上海演唱會。太太張馨月昨晚帶Luna捧場，Luna看得很興奮，阿峯說︰「她遺傳了我的基因，聽到音樂便跳舞。其實她平日也很易雀躍，跟我相似，她喜愛熱鬧與歡樂。」談到與周秀娜合跳辣身舞，阿峯表示女兒仍年幼，不適合觀看，事前與太太夾好帶女兒離座去洗手間，避開那演出部分。至於是否需要向太太報備這類演出，他稱不需要，太太知他是專業歌手與演員。對於有觀眾投訴佘詩曼報天氣的短片太逼真，有誤導之嫌，阿峯說︰「太無聊﹗佘詩曼報新聞，你信不信？」

談到其椅子舞成為網民挑戰目標，阿峯建議模仿前要先熱身︰「我在澳門演唱會上已跳過，一隻舞要有特色，現在成功了。」鍾嘉欣任表演嘉賓勾起觀眾對《溏心風暴》的集體回憶，阿峯說︰「她是好妹妹，我們從前合作時，她已易哭，是個很感性的演員。很開心10幾年後再見面，她完全沒變。」對於不少網民呼喚徐子珊，同時曾傳尾場表演嘉賓是徐子珊，他說︰「徐子珊是失踪人口，我們沒聯絡，也不知她身在何方。」阿峯又表示最後一晚跳唱時不小心跣一跣，但證明到自己的平衡力不錯，已準備好拍《九龍城寨2》。伍允龍攜新女友李蔓瑩（Renee）捧場，阿峯表示︰「一早知道他拍拖，直至當晚才首次見Renee，替他高興，祝福他。」

周秀娜稱騷前練習了一個月︰「第一次做四面台，要兼顧四面觀眾，緊張到腦海一片空白，方向錯亂，舞姿生硬似木頭。我每晚也翻看演出片段，看看有什麼不足，加以改進和調整，身穿的裙子也改短了點。辣身舞點到即止？沒有，他很大方，叫我亂摸。他很大隻，我從後箍住他，一雙手也箍不到。」40歲生日在紅館度過，周秀娜說︰「很難忘，沒想到會踏上紅館演出。農曆新年時，林峯叫我上台唱歌，我拒絕，說伴舞還可以。以為大家講笑，沒料到會成真。原本23日開騷，為了給我驚喜，竟提早一天舉行，讓我過了一個難忘生日。繼續在巡唱上伴舞？我很想，但有電影在身，應沒時間。」

（即時娛樂）