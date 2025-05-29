陳曉華餵鸚鵡被「蟲蟲」嚇到喊驚 玩蛇逐格睇 面青硬軚 (16:48)

無綫綜藝節目《一日打工限定》今晚（29日）第9集登場的，是試做一日動物護理員的前港姐冠軍陳曉華（Hera）。近年主力拍劇的Hera，擅長演繹傻氣又可愛的角色；想不到原來真實一面的Hera，同樣熱血傻氣兼備，不時會「無預警自我Hyper」大笑大叫，更試過撩在動物園遊玩的小朋友傾偈，「強逼」小朋友們稱讚她，比小朋友還要小朋友。

Hera體驗動物護理員工作，集體力、專注力及膽量考驗於一身，當中以捉蟲、玩蛇、搬運巨型木頭三大挑戰難度最高。3項挑戰中，以捉麥皮蟲餵鸚鵡任務最搞笑，Hera對於捉蟲感新奇，當她將蠕動中的蟲仔拎上手時，即時被「難以形容的蠕動手感」嚇到尖聲大叫、瘋狂揼地喊驚：「佢哋好活躍呀，好驚呀！」節目畫面更一度出現「嚇到模糊」狀態，就連負責傍住Hera的護理員Melody，亦被她的舉動搞到掩嘴大笑。

Hera傻大姐上身，但去到「玩蛇」環節馬上回復正經，更用盡方法不驚動手上的蛇、以免引發不必要危險。Hera形容自己「又好奇又好驚」，與蛇接觸期間嚇到硬軚，不時露出扁嘴及嚇到𪘲牙聳䚗的表情之餘，還要雙手合十定驚。

雖然全程表現驚青、又喊又笑，但Hera仍成功完成為蛇寶寶檢查工作，Hera指自己用了「拖字訣」舒緩驚慌情緒：「我係咁拖時間同埋不停講嘢，去抒發我嘅緊張，要拎出自己最認真看待事情嘅狀態。我唔算係好緊張，我只係諗緊辦法去克服佢。」

（即時娛樂）