傅嘉莉23歲貓仔BeBe病逝︰感恩我能圓滿你一生 (17:30)

傅嘉莉（Kelly）今年初40歲生日前幾天失去16歲貓女「GeBe」，另一頭23歲貓仔「BeBe」月初時亦發現脾臟有腫瘤，個多星期後狀態急轉直下。Kelly昨天（28日）在社交平台透露BeBe日前離世，喪禮亦已完成。她說︰「我最愛的BeBe，我一生中最愛的你。感受你最後的體溫，親親你最後的手手，對你最後說的話，我早早跟你細說了，那天我們從一相識開始說起。你記得嗎？」

Kelly回憶某天走入寵物店看看小貓，突然被左上方傳來的溫柔貓叫聲吸引，抬頭一看便看見被主人遺棄的BeBe。她表示當時BeBe不停對着她叫，她抱起BeBe時，BeBe還用手搓着她的身體及發出開心的咕咕聲。Kelly說︰「我們玩了一會，然後店員跟我說：『牠很喜歡你，你會否考慮領養牠，帶牠回家？』我跟店員說：『雖然我也很喜歡牠，但給我考慮幾天，畢竟一條生命。』過了兩天，我每日都想起你的咕咕聲，想起你搓着我的身體，想着你用頭頂着我的手，我就勇敢地回店舖，跟店員說：『我就領養牠吧。』當我帶你看獸醫，我非常開心醫生說，你的身體非常好，皮膚也沒有問題，被剃掉毛可能只是別人嫌麻煩照顧而已，然後說根據你的牙齒推斷你的歲數為三至四歲，然後我們就回家了。」

Kelly表示BeBe是與別不同的貓，喜歡跟她對望，像看到彼此的靈魂。她續說︰「其實這20年內，還發生了好多大大小小的事，有一些我還以為我會沒有你了。BeBe，我雖然很不捨得你的離開，但我知道我很感恩，我能陪伴你整個人生。雖然你還是BB的時候我沒有看到，但是認識你的時候，你真的非常可愛，我真的很喜歡你。我感恩我能圓滿你的一生，最後的時光，我也能陪着你，每天抱著，說著，細說以前很多事。你現在是否跟GeBe和觀音一起了？有強健的身體，可以和GeBe好像以前，一起吃喜歡的零食，一起玩玩具，一起玩捉迷藏。現在我雖然看不到你們，但是你和妹妹會看到我，對嗎？你們現在開心的跟着光走。我們約定不久的將來再見好嗎？我的BeBe、GeBe，我永遠愛著你們。」

（即時娛樂）