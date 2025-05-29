周祉安受手術感染併發症折磨2年 感激衛詩雅陪伴照顧 (18:48)

衛詩雅今年2月與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安（Kenley）結婚，兩人自公開關係以來一直甜蜜，衛詩雅勇奪金像獎影后當晚，台下的周祉安感動到哭成淚人，夫妻情深。Kenley昨天（28日）在社交平台撰長文，題為「是醫生也是病人」，透露兩年前因意外引致的肌肉症狀，在醫院進行了非手術但入侵性的醫療程序，結果不幸出現了問題，術後有新的位置非常痛楚，而且範圍不少。他表示當時的專科醫生或忽略了問題的嚴重性，認為是療程後正常的疼痛。他相信並尊重醫生的專業判斷，一直服用止痛藥及觀察情况，但後來愈來愈覺得不對勁，於是接受磁力共振掃描（MRI）作進一步檢查，才知道痛楚是手術後引致的「感染併發症」並擴散至其他位置。

Kenley表示感染和炎症因拖延了較長才進行抗生素注射治療處理，加上長時間發炎引致神經末梢非常敏感，需要較長時間康復。他那時候每天在不同程度的疼痛中工作和生活，情况反覆，當痛楚比較嚴重時，連走路和坐下也變成困擾，生活被打亂加上不時出入醫院診所做檢查，身心疲累，感到氣餒和挫敗。Kenley說︰「我也和其他人一樣會問為何是我？要經歷這樣的痛苦歷程？可能上天是要給我上一個課題，對一個問題愈着緊焦慮，這個問題會愈折磨你。要明白生命中很多事情的發生，非自己能控制，只能盡量安然接受。回想一下也算是幸運，傳染病科醫生向我說，假若當時引致的細菌比較惡性 ，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險。現在換一個角度，我會對自己說真的是『不幸中之大幸』，而且和情况更嚴重的朋友相比，更應該學習感恩和樂觀面對。有時我是一個對事情執比較重的人，希望自己能學會放下，放鬆自在，肯定會對自己有幫助。」

他感激衛詩雅當時一直在身邊沒怨言給予支持及疏導其情緒。Kenley說︰「幸運身邊有一位愛護我的太太，無時無刻沒怨言地支持我，當我感到徬徨無助或失去信心時，很有耐心疏導我的情緒。就算工作再忙的時候，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩的鼓勵與我一起分擔面對。大部分覆診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有一次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已經沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看着她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻。我能擁有這樣的親人真是『三生有幸』。無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激。」

Kenley表示身體的問題令他更能設身處地在病人角度思考，明白到醫生絕非萬能無誤，不要輕視病人提出的問題和建議，而且要有同理心，要因時度勢修正診斷和方向並耐性和病人討論，才能獲得適合的治療方案。他說︰「正如我太太常說要對別人多些善意和諒解，因每人各自都有一本難念的經。現在仍是在康復的路途上，雖然不知道何時才能夠痊癒或進度如何，但知道生命中有親人一直無條件的支持我，已有足夠力度讓我一直撐下去了。」

（即時娛樂）