Jeremy揭「邪惡」一面 曾妒忌Stanley 自覺跟「登神」有差距 (19:47)

Jeremy（右圖）在節目內透露曾自覺跟Edan和教主有差距，他還直言曾妒忌Stanley。（資料圖片/Viu電視圖片）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在昨晚（28日）播出的新一集ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》與經理人黃慧君（花姐）暢談心底話。

Jeremy非常懂得照顧別人，不過他在節目內自揭「邪惡」一面，但會用理智將自己拉回來，他說：「我真係好誠實咁同大家講，我唔知道你係咪知道，去年（MIRROR）演唱會，我同Stanley（邱士縉）個部分好Hit，令Stanley都Hit咗，我有一段時間係有妒忌呢個人，我唱《Fever》時冇咁紅，但我同Stanley表演後，Stanley令呢首歌更加紅，我就諗係乜嘢原因，係因為我定因為佢，我後來諗番，都係因為Stanley好勤力同努力，去令自己更加好，先有今日成果，我係替佢開心嘅，但內心都有妒忌一面，再Real啲講，我會關注佢有幾多個like數。」

身旁的花姐也笑說：「呢個唔係邪惡喎，呢個叫戇居喎。」Jeremy再說：「即係會有呢諗法出咗嚟，但後來我同佢講，我好Feel Sorry會有呢啲諗法，我老實同佢（Stanley）講有過呢啲諗法，我𠵱家真心覺得佢值得擁有𠵱家嘅嘢，我覺得同Stanley係真誠到可以，直接講出大家內心諗法，唔需要有一層膜，所以我會咁同佢講，我都會面對自己內心唔好一面，其實講真都好正常。」

Jeremy再跟花姐吐心聲：「唔知你記唔記得好耐之前，阿Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）一開始我哋三個都好Friend，當佢兩個開始紅嘅時候，我就有一種唔知道要同佢哋點相處感覺，因為我同佢哋唔同Level，開始唔同差距，呢個Level令我覺得唔知點同佢哋相處。

呢個係自卑底，有時唔知道點樣面對嗰段時間嘅自己，你會發覺原來口裏說不，成日都話我唔Care呢啲嘢，但都會Care，當一日有啲同你好Friend嘅人，同你步伐唔同，或者突然之間佢哋升咗上去，你心境上會有唔同變化，我都好surprise會有呢個諗法，以為自己唔會有，係善良寶寶﹑好天使感覺，其實唔係，我都係一個平凡人。」

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（即時娛樂）