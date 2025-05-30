78歲羅家英第4次患癌 拒做化療電療 醫生估計剩餘9年壽命 (13:24)

78歲羅家英近日與朱茵一同在內地巡演舞台劇《驢得水》，劇團日前到武漢演出，家英哥接受當地媒體訪問時透露第4次患上癌症。

訪問中，主持人讚家英哥的精神比不少年輕人好，家英哥表示秘訣是不怕死，他說：「2004年肝癌，那個時候我59歲。（那你是怎樣戰勝？）後來過了2、3天，我就唸《心經》。（每天背嗎？）我就是心裏想的東西太多，我就不想，就背《心經》，然後感悟到人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了。」

家英哥隨後透露第4次患上癌症，這次是前列腺癌。他說︰「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有什麼用啊？所以我一點都不怕。（8、9年之後...）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」家英哥在節目中幽默地表示：「你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」主持人聽到家英哥這番話不禁拍手讚嘆。不少網民讚家英哥活得豁達。

家英哥於2004年患上第3期肝癌，一度要割肝保命。汪明荃（阿姐）不離不棄，家英哥最終抗癌成功，兩人後來更拉埋天窗，到美國結婚。2014年，家英哥的肝臟再出現一個2厘米大的腫瘤，他在阿姐陪伴下再次成功抗癌。5年後，家英哥的身體再次出現問題，前列腺組織驗出有癌細胞，他入院接受前列腺手術，手術後有失禁後遺症，一度要自備尿布開工。雖然多次患癌，家英哥還是樂觀面對。

（即時娛樂）