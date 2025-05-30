宣萱預留檔期參與《尋秦記》宣傳︰親友問了5年何時上映 (14:08)

宣萱昨晚（29日）出席汽車品牌活動時，表示汽車和住所都是其重要私人空間，又透露平日愛在車廂內聽歌及唱歌。談到為何不擔任林峯演唱會表演嘉賓時，她自言未夠資格，更因工作未能欣賞尾場。古天樂宣布《尋秦記》電影版將在元旦上映，宣萱說︰「這消息太好了，我不必再回答關於電影上映時間的問題。《尋秦記》於2019年初拍攝，家人和朋友經常詢問何時上映，已問了5年﹗我希望自己的現實形象與拍攝時的樣貌不會有太大差異。這部作品是我等待上映時間最長的一部電影，知道部分《尋秦記》的粉絲也充滿期待。」她表示原要為該片補拍部分鏡頭，但因工作檔期問題，古天樂決定透過科技與剪接技術來處理。宣萱稱電影上映時，必定會安排時間參與宣傳活動。她笑言：「只好將滑雪計劃延後至2月，其實在日本滑雪時也能順道謝票。」

歐陽震華、郭晉安參與內地綜藝節目時跳舞，由於未能跟上同場吳卓羲的節奏，引發網民熱議，甚至有人戲稱節目虐老。宣萱稱有關注新聞，但尚未抽空觀看相關舞蹈片段。她建議大家不必過於認真對待綜藝節目，舉例指香港的遊戲節目要吃辛辣壽司，或會令參與者身體不適，亦可被視為『虐待』，但參與者仍玩得開心。至於舞蹈比賽，她認為表現優秀與否取決於個人能力，未能跟上節奏亦屬正常，畢竟歐陽震華、郭晉安並非專業舞者，亦難以確定他們花了多少時間練習，或許節目本身就是想呈現他們練習不足的畫面。宣萱說︰「我曾為劇集彩蛋的10多秒跳舞畫面苦練5日，卻仍未能完全掌握節奏。」當被問及是否願意參與綜藝節目並組成女團跳舞時，宣萱表示需考慮，她坦言：「若沒有足夠時間練習，肯定不可以，除非節目的定位是搞笑。」

談到新工作，宣萱透露將拍新劇︰「我已減產，加上近年電視圈有不少新演員，相信與他們合作會有新火花，能重遇舊拍檔則會較淡定。」

（即時娛樂）