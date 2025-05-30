周殷廷有感而發創作新歌《上場》 以音樂歌頌運動員精神 (15:08)

YT將自己對夢想的10年磨礪、永不退縮的堅韌，透過《上場》向大家展示，用音樂歌頌運動員的奮鬥精神，獻給每一個在人生舞台上為夢想奮鬥的人。（大會提供）

周殷廷（YT）推出新歌《上場》，他表示有天出席在張振興伉儷書院舉行的活動時，有一位同學舉手問，如果他們於學界精英籃球賽中成功打入決賽，可否於決賽當天前來觀看比賽。YT說他當時 一口答應，數星期後， 收到很多同學仔的私訊，說已成功打入決賽。他為此有感而發，寫了《上場》這首歌。曾是籃球運動員的YT，對比賽有很深的感受。他說︰「成長時期的我遇到很多痛苦或很低潮的時候，我會聽一些『好行』的Rap鼓勵自己，所以我好想可以送一首歌給每一個面對低潮，正在孤軍作戰的人。」

《上場》是YT包辦曲詞編監導，是他第一次嘗試寫Rap，亦是他眾多作品中，構思和創作時間最長、最難寫的一首歌。MV邀請了8個不同項目的運動員參與拍攝，整個拍攝歷時4日，資料搜集和處理相關拍攝申請更長達數星期。MV以紀錄片風格拍攝，拍攝場地以運動員成長地方和日常練習作為依據，務求把運動員最真實的生活呈現大家眼前。

張振興伉儷書院最終雖然亞軍止步，但令YT深深想起在賽場上，無論結果輸贏，「戰場」把運動員緊扣在一起，每一個運動員都是為了同一個目標奮鬥。經歷無數次失敗，運動員身上每一道傷痕都是常人無法理解的挫折。日復日的艱苦訓練，揮灑過無數汗水與淚水，儘管力氣用盡，仍未因此停下，直至站在聚光燈下上場前的那一刻。YT將自己對夢想的10年磨礪、永不退縮的堅韌，透過《上場》向大家展示，用音樂歌頌運動員的奮鬥精神，獻給每一個在人生舞台上為夢想奮鬥的人。或許在追夢路途會遇到很多挫折，但只要不被打倒，反而更用力的站起來，總有成功的一天。

（即時娛樂）