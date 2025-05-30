姜濤重提遭王晶批評事件 花姐自爆嬲到想出Post反擊 (17:12)

姜濤在昨晚（29日）播出的最後一集《呂濤米Lo花SonShow》中，與MIRROR經理人花姐（黃慧君）食宵夜時對談。花姐出動私伙座駕，迫剛考獲車牌的姜濤開車，姜濤多番拒絕不果，只好戰戰兢兢登上司機位，讓花姐成為他的第一個乘客。花姐取笑姜濤開車的時速不夠10公里，姜濤問了句「驚呀？」後隨即加速，嚇到花姐連忙捉實他的手。奸計得逞後，他露出鬼馬笑容。

花姐在車程上問姜濤的擇偶條件，姜濤希望將來的女朋友外表得意及留長頭髮。花姐再問他為何仍未有女朋友，姜濤坦言身為藝人難結識女朋友，同時亦令他不想有女朋友。他解釋︰「現在我覺得談戀愛真是... 太多人關注，我覺得很難做到這件事，我又不太喜歡談戀愛要給所有人看，太兩個人的事不應該讓觀眾看。（為了想拍拖而想退休？）可能有部分是這原因，我覺得有少許，可能想有自己的生活。」

兩人進入一間粉麵店食宵夜，姜濤表示入行以來也未到過這種街坊食店。此時，鏡頭外的女店員問他是否唱歌那個，姜濤竟立即否認。他與花姐邊吃麵邊聊天，姜濤反客為主，不開名地主動提及王晶公開批評兼叫他滾出娛樂圈一事，問花姐當時有何反應。花姐透露當時第一個反應是想出一個限時動態︰「我當天看到新聞時立刻跟我同事說，我現在很想出一個story，我要出個story，要點點點，要話他啊﹗同事叫我不要那麼激動。後來仔細想想，得啖笑，就算了﹗」

姜濤無奈表示︰「 我那陣子明明很安靜，什麼也沒有做，連限時動態和社交平台都很少更新，突然被人這樣罵。（這些事會否令你很大壓力？）那又不會，又不是第一次。當然，內心多少也有點不舒服，但換一個角度去想，當作他是為我好。」不過，姜濤隨即無奈地問︰「為什麼經常說我？為什麼永遠都是我？MIRROR還有11個人，為什麼總要選擇我？」花姐安慰姜濤，叫他接受這可能跟他是MIRROR最高知名度成員有關。姜濤續說︰「每一次都罵到我上熱搜﹗」花姐坦言為此不開心︰「我不開心的是永遠好的言論，大家都不會提到姜濤，所以坊間不認識姜濤的人永遠接收到姜濤的資訊就是負面的。我的限時動態已經打好了，我正想發布...」姜濤勸她不要那麼衝動︰「你已經入行多少年？比我更不冷靜﹗」

姜濤被問到如何面對這些事時說︰「我很中二病，我會記住，然後希望某一天可以證明給他看。很多時放下或無視這些別人的意見不是很容易做到，永遠都有新的問題，即使你放下這一次，不是每次都能放下，我們又不是和尚。換作是以前的我，可能也想發布一個限時動態。可能正因為經歷多了，就會更明白怎樣處理。」花姐認為姜濤最慘是出席活動時要再公開回應，姜濤表示︰「還好，我已習慣，娛樂圈就是這樣，不是只有作品，有時觀眾要看的不止是你的作品，而是這一行的『花生』。食得鹹魚抵得渴，食得雲吞就抵得熱﹗你從事這一行，有時做錯什麼，大家真的永遠只會記住，沒辦法的﹗（但是你這次沒做錯﹗）關鍵就是我在這件事上真的沒做什麼﹗大家何苦呢，和平一點不是很好嗎？正如某個前輩所說，多點鼓勵﹗」

（即時娛樂）