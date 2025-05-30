陳卓賢無懼拍拖會脫粉 性格內向 怕與花姐深情剖白表現差 (20:20)

陳卓賢（Ian）今天（30日）出席甜品店開幕活動，大批粉絲到場支持，更合唱生日歌為偶像預祝下月9號的32歲生日。Ian將於下月5日凌晨出發到澳洲舉行巡迴演唱會，他表示首次在外地過生日，沒想過要如何慶祝。Ian說︰「每年生日，我都會與家人簡單地吃頓飯，或回港後再與家人慶祝。我生日會送利市和禮物給媽媽，因為我生日是紀念她辛苦地誕下我，所以這天不是為我慶祝，而是要答謝媽媽。另外，我很感謝粉絲為我舉辦的生日展覽，希望回來後找到時間去參觀。」Ian稱很多朋友早前也病倒，他為此有點擔憂，幸目前身體狀況良好。談到他健碩了不少，Ian說︰「我有健身，或許是衣服效果。 我正為巡唱戒口，打算完騷後吃雪糕獎勵自己。」

呂爵安、姜濤、李駿傑（Jeremy）及盧瀚霆在《呂濤米Lo花SonShow》中與經理人花姐（黃慧君）深情對話，Ian稱未看節目，不知道他那組日後拍節目時可有此環節。他說︰「我性格內斂，較為內向，甚少真情剖白。如要深情對話，我會表現比較差。」對於Jeremy為粉絲不敢拍拖、姜濤不想戀情受關注而不想拍拖，Ian未有此擔憂︰「緣分天注定，該來的時候自然會出現。我目前還沒有，只能耐心等待。我們MIRROR也有成員拍拖，粉絲也十分支持。我認為戀愛不是很嚴重的問題，藝人也可以拍拖，當然戀情會被放大。如果我拍拖，不會刻意隱瞞，也不擔心『脫粉』，相信大家會支持。不過，我暫時專注工作，生日願望不是急於尋找戀情。」

2022年的MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員受傷意外中，兩名涉事項目經理及一名工程統籌涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量，早前否認串謀詐騙等罪受審，案件今天在區域法院裁決，暫委法官鍾明新裁定3人脫罪。Ian稱事件已經完成法律程序，亦有判決，他不予評論，亦很難以個人觀點去評論此事。

（即時娛樂）