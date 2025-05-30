佘詩曼50歲生日有驚喜 馮盈盈親解與麥明詩不和之謎 (21:53)

「海外潮人企業家協會第十二屆會董就職典禮」今晚舉行，任達華、佘詩曼（阿佘）、陳家樂、馮盈盈與霍汶希等見證新任主席楊玳詩就職。早前阿佘化身「新聞女王」為林峯演唱會預錄風暴消息報道，被指太逼真有誤導之嫌惹投訴？阿佘笑說：「唔好意思，證明我演得好，所以大家睇得好投入，都開心。」對於林夏薇遭入稟高院呈請破產一事，她反問：「真定假？同我報新聞一樣，我唔信。」

阿佘日前迎50歲生日（5月28日），這期間她在深圳開工拍《新聞女王2》，當日打算跟團隊食餐飯，怎料全部好朋友現身，專程到深圳與她慶生。她說：「翌日要開工，我不敢玩得太癲，原來是假的，他們與監製串通，發了張假通告給我。」

馮盈盈最近被傳跟麥明詩不和，她承認已有一段時間沒見面：「已9個月冇見，因我們現在不是一齊開廠工作，不會每星期都見但不是沒聯絡。她結婚生仔，現在又要照顧BB，明白她好忙，我亦不想打擾她，等一切安頓下來，一班人才去探她，大家已約好6月去她家中打邊爐，探BB又為我慶祝生日。」馮盈盈向教育方面發展，跟麥明詩成競爭對手會否影響感情？她表示大家同樣發展教育工作，自己有間教育公司，但方向不同，非競爭對手，麥明詩教育對象是零至三歲，而她是中、小學生和家長，幫助學生和家長紓緩情緒。

陳家樂去年因拍戲減磅至60幾公斤，他希望重返75公斤的體重而努力增肥，現在距離目標尚欠約5公斤。家樂稱太太連詩雅要減肥而自己則要增肥，她設計了增肥餐單，一日四餐，原來不停吃東西比減肥更辛苦，他不覺得享受，增磅之餘，最終目標是增肌。

（即時娛樂）