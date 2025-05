next

鄭欣宜(Joyce)今日(30日)38歲生日,神隱兩年的她跟寰亞唱片約滿,有傳過檔環球唱片並於下月出新歌,近日她在酒店茶座、西貢市集等不同場被野生捕獲。今日欣宜的髮型師好友Benjamin在Ig分享跟欣宜慶祝生日的照片,同場有許廷鏗、鄧小巧和藍奕邦等為壽星女賀壽。欣宜捧生日蛋糕又跟眾好友開心合照,Benjamin從後攬實她特別親密。過往兩人也不時分享攬攬照片,欣宜更揹起Benjamin,但他一向被外界視為欣宜「閨密」,今次高調留言惹揣測:「Two souls, one heart. Infinite love, endless us. Happy birthday my queen”(兩個靈魂,一顆心。無限的愛,無盡的我們。我的女王生日快樂!」令人聯想他是否「宣示主權」公開兩人戀情。不過,有關照片已被Benjamin刪掉。

(即時娛樂)