單文柔因免疫系統問題致病 提醒大家關注健康 (13:39)

陳展鵬太太單文柔（Phoebe）日前在社交平台公開多張病容照，表示整個4月也生病。她稱最初只是眼睛發炎，之後是臉部腫脹，到後來連頸部也腫痛起來，但一直找不出原因，及後懷疑是否身體向她發出信號，看醫生後才知道真的需要好好休息，於是開始調整自己、減少工作，現已回復狀態。公開身體狀况後，Phoebe獲大批圈中好友及網民慰問和祝福。她昨天（30日）在社交網發文感激外界關心，透露其病因是免疫系統出問題。

Phoebe說︰「首先想喺度多謝大家嘅關心，其實我原本分享這段經歷係希望大家注意身體，同時亦想提醒自己，真係要開始認真注重健康！之前做運動都是比較喜歡一些較靜態運動，例如: 行山，golf... 但其實真係要做帶氧嘅運動！唔可以懶... 小病是福，之前都仲覺得自己還年輕 ，身體還可以，以為係熱氣，感冒之類，一陣就過，直到有一天爆了，先發現係免疫系統出現問題。」

她沒想過公開分享後收到很多朋友的訊息，大家也跟她分享經歷。Phoebe表示︰「其中一個令我聽到好痛心嘅事，一個好耐沒有聯絡的朋友，告訴我她在經歷嘅事。她有三個很可愛小朋友，都年紀很細，有一天發現自己唔舒服，去檢查時候，有一個大病。我聽到之後好難過，但我好欣賞佢嘅樂觀同正能量，調整過後，好好享受每日和家人時光，就好似平時一樣！希望集氣，祝願佢早日康復，繼續睇住小朋友健康長大。」

Phoebe為令大家擔心感抱歉，希望藉今次事件及別人的故事，提醒自己健康真的很重要。 她最後表示︰「以前細個成日大人都話要新年要祝願長輩身體健康，依家真係明白啦，不容易。最後喺呢度真係祝願所有人身體健康﹗健康快樂 ﹗️」

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（即時娛樂）