柳應廷靠「金魚記憶」減壓 化身時空旅人 為上班族尋開心 (14:06)

MIRROR成員柳應廷（Jer）繼早前推出《不要活成自己討厭的模樣》，陪伴內耗的社畜尋找逃生出口後，再度透過歌聲為一眾在職人士打氣，以新歌《大人之後》寄語各位「大朋友」像小朋友一樣，以童心看待世界，以童心探索生命！

向來擁有獨特想法的Jer對新歌的創作概念侃侃而談：「《大人之後》邀得陳健安作曲、Tim Lui填詞，第一次跟他們合作，相當愉快，最開心是可以攜手合力打造出一份充滿童心的曲詞。其實成年人出來社會工作之後，難免要面對很多壓力，包括工作壓力與家庭壓力等，壓力恍如由四方八面湧向自己，因而出現很多負面情緒，所以我想透過這首歌提醒大家，要保持像小孩子一樣的初心，對世界充滿好奇心，繼續去探索未知的道路，希望大朋友聽完後會得到啟發，明白保持童心並非壞事！」

為了治癒一眾飽受壓力困擾的社畜，Jer在《大人之後》MV中化身「時空旅人」，幫助在職場上失意連連的女主角尋找開心。他說：「我的角色如精靈一樣，在女主角遇上工作煩惱時，便會帶同一班天真可愛的小朋友突然出現，為她找回初心與童心，希望令她忘卻成年人的煩惱。」除了有一班小朋友做「搞笑法寶」外，Jer在MV中亦展現出童真一面，坐上迴旋木馬時露出「柳三歲」招牌笑容。

談到紓壓方法，Jer分享其「金魚記憶抗壓術」：「我一向個性樂天，只會記得開心事，就算遇上不快事，也很快忘記，正如小朋友一樣善忘，所以某程度上自己面對不同壓力時，我也是選擇性記得，只記好事，哈哈！當然人有情緒是相當正常，若然遇到不開心的事，很多時會選擇做運動，當刻只需專注在運動上面，便很容易忘記所有煩惱。」Jer又分享另一喜訊：「由於今年要出碟及舉行演唱會，自己希望在開騷前推出大碟，所以要保持大概兩個月推出一首新歌的密度，大家敬請期待！」

（即時娛樂）