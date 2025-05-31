刑偵12｜監製預告林保怡張振朗鬥演技︰未見過佢哋咁樣 (14:44)

TVB劇集《刑偵12》昨晚（30日）一集講述丁洛風（林保怡飾）為了拯救被綁的芷菲（傅嘉莉飾）及子俊（許俊豪飾），帶隊前往陳旭輝（董敬文飾）所在地。眾人誤中旭輝所設下的圈套，洛風一度被炸飛及陷於半昏迷，迷糊間似目睹昱水（張松枝飾）殺害旭輝及兩名手下可兒（林熹瞳飾）及阿榮（李嘉晉飾）。另邊廂，刑凱（張振朗飾）在拘留所一覺醒來，發現疑是第三人格（黎澤恩飾）留下的訊息。

針對「誰是真人。誰是人格」迷思，昨晚劇情釋出極重要訊息。在洛風前往營救子俊期間，其愛將之一的可兒突然望着電腦露出了異常驚訝表情，之後張松枝現身並步向陳旭輝表示「丁洛風係我嘅人，唔好搞佢」，然後陳旭輝一臉錯愕地回應了一句︰「我認為刑凱先係，原來係你？」陷入半昏迷狀態的丁洛風忽然露出狠樣並奮力拿起手槍，然後鏡頭再交叉剪接拿着手槍一再掙扎的洛風以及張松枝向旭輝、可兒及阿榮大開殺界。在3人被殺一場，除張松枝說了一句：「如果佢哋唔死，我哋嘅身分咪全世界都知囉！」3人臨死時見到兇手時極度詫異的表情，亦進一步證實3人對真兇身分難以置信，當中可兒及阿榮的表情更夾雜了因震撼帶來的痛苦。監製巢志豪感激觀眾享受尋找蛛絲馬跡從而推敲誰是人格的樂趣：「嚟緊保怡同振朗演技上都會有好大嘅發揮，保證大家之前未見過咁樣嘅佢哋。」

飾演可兒的林熹瞳及李嘉晉，臨死一幕的演出亦獲讚，當中尤以林熹瞳的演出最有感染力，被槍殺時集驚訝、錯愕、不甘心及淒涼等複雜情緒。

（即時娛樂）