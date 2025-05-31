COLLAR校園跳唱新歌 女生獲邀上台激動落淚 (15:41)

COLLAR各成員在School Tour上不時與學生合照。（大會提供 / 明報製圖）

ROVER打頭陣出場，獻唱《陪我一路漫遊》、《男孩子不要流淚》及《回魂術》。（大會提供）

MakerVille旗下歌手MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER這兩個月分組出動，展開《MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》。COLLAR及ROVER昨天（30日）快閃現身何文田順德聯誼總會胡兆熾中學，與同學們大玩遊戲並送上School Tour限定簽名小卡，更有被選中上台與COLLAR互動的女學生激動落淚。

這場School Tour由ROVER打頭陣出場獻唱《陪我一路漫遊》，台下瞬間亮起手機燈海。演唱《男孩子不要流淚》時，全場學生更是起身合唱。亨仔（陳鎮亨）分享道，這次是ROVER校園巡演的最終站，團隊會全力以赴，希望大家盡興。4子演唱《回魂術》時，前排學生已隨音樂擺動，十分投入。他們下台近距離與學生互動時，氣氛更顯熾熱。遊戲環節中，Kim（卓金樂）還未作出邀請，同學們已踴躍舉手，場面熱鬧歡樂。

師弟演出結束後，輪到師姐COLLAR登場，全場尖叫與掌聲雷動。COLLAR在演唱《Trouble Trouble》時全員下台與學生打招呼，並首度現場演繹新歌《暴走女團》。遊戲環節上，7位成員一有空檔便與學生合照、聊天，其中被Ivy（蘇雅琳）選中上台的女學生更激動落淚。在大電視遊戲環節，一位男學生落力以不同動作配合題目，逗得Day（許軼）和Sumling（李芯駖）哭笑不得。

COLLAR最後以《idc》壓軸，學生熱情達到頂點，紛紛上前要求合照簽名，成員們在擠滿學生的走道中獻唱，將氣氛推向高峰。一小時的校園演出圓滿結束，台上台下皆流露不捨之情。

（即時娛樂）