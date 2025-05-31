方剛晚年長居內地過富裕生活 ２月微博最後照片明顯消瘦 (17:43)

有「御用奸人」之稱的方剛（現名梁芳綱，原名梁舜年）昨天（30日）清晨離世，享年78歲。方剛為1968年國泰機構電影及電視演員中心訓練班畢業生，同屆同學有劉丹、李司棋，「方剛」正是該訓練班的班主任為他所改的藝名。

方剛出身於富裕家庭，家人經營不少生意，爸爸1960年代曾在銅鑼灣開設夜總會，叔叔則開電影公司。方剛的妹妹梁舜怡是職業模特兒，曾有指已故藝人梁舜燕是他的姊姊，惟多年來未被證實。方剛曾在社交網透露，年輕時因眉清目秀被導演李翰祥睇中邀請入行，但家人反對，迫他從商發展服裝生意。方剛決心追夢，但自覺因滿臉暗瘡而「破相」，在國泰電影公司拍了兩部實驗電影後就黯然引退，專心做生意。

1986年，他獲邀演出舞台劇《勾心鬥角》，因而在東南亞闖出名堂，後來再與黎明、劉青雲等演出TVB劇集《人在邊緣》，飾演惡人「鄭細鳳」而爆紅。1990年代，亞視以百萬高薪挖角，方剛在亞視年代主演《勝者為王II之天下無敵》、《戲王之王》、《銀狐》等劇集。不過，他後來因忍受不了電視台的勾心鬥角，加上感覺快被掏空，因此毅然離開，放下所有工作，在海外遊歷了幾年，之後便轉戰內地市場。除了電視劇，方剛也曾演出不少電影，如周星馳《師兄撞鬼》、鄭裕玲《表姐，妳好嘢！》、黎明與許冠文的《神算》等。

方剛晚年長居內地，過着養尊處優生活，居住的複式獨立屋氣派十足，屋內裝修更是金碧輝煌。他雖然甚少公開露面，但不時在微博分享生活近况，雖然一生未娶，但與親友的小孩打成一片，生活愉快。從其生活照可見，昔日扮演大奸角的方剛，晚年已變成慈祥老人，扮演惡人時的戾氣蕩然無存。他在微博的最後帖文為今年2月12日，分享了4張在佛壇內拍攝的照片，還有他與親友的合照。相中的他戴了冷帽，身形明顯消瘦。2022年，方剛曾患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，一度要依靠吸氧維持生命，脫離危險期後因行動不便要靠輪椅代步，花了一段時間才康復。

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（即時娛樂）