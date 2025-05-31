張與辰爬黃博頭開粉絲見面會 謙稱因為比較空閒 (19:28)

《中年好聲音3》亞軍張與辰比冠軍黃博更早舉行粉絲見面會，他感謝公司安排及歌迷支持，相信是因為他比較空閒。（林祖傑攝）

《中年好聲音3》亞軍張與辰今天（31日）舉行粉絲見面會，數百粉絲到場支持，並送上禮物。支嚳儀也帶兒子捧場，還送上親自炮製的蛋糕為張與辰打氣，恭喜他在香港順利出道。成為首位辦粉絲活動的「中3生」，張與辰在見面會上非常興奮，演唱《拒絕再玩》時因此而甩咀。配合今天端午節，他玩遊戲時餵粉絲吃糭，又自爆試過一星期內吃了40多隻糭。

張與辰表示原計劃比賽後返馬來西亞陪家人，沒想到這麼快有工作機會，稍後更會為旅行社帶內地團。他說︰「大家都有工作，只是性質不同，所以都開心。比賽後沒多想，公司隨即安排工作，令我延後回馬來西亞計劃，家人也替我高興。我7月會向公司請假，回家為媽媽慶生，順道與家人共聚，辦場慶功宴！」張與辰希望媽媽下次來港，會是看他的個人演唱會。被問到母親及妹妹可有興趣參加《中年好聲音4》，他表示本來很希望她們能參加，還指母親有個音樂夢，但兩人認為家裏出了一位「中3生」已足夠。張與辰說︰「媽媽也不能當我的師妹，她是我的師傅。」

對於比冠軍黃博更早舉行粉絲見面會，他感謝公司安排及歌迷支持，說黃博很忙，而他就較空閒，相信黃博也會很快舉行粉絲活動。談及李金凱與劉曉昆玩手推車時意外翻車，網民罵劉曉昆對李金凱造成二次傷害，張與辰說︰「我看過片段，這場意外誰都不願發生，應只是玩耍時一時不慎。相信劉曉昆絕非故意，李金凱本來就是愛玩的人，所以劉洋常常背着他。他們只是抱着玩耍的心態，希望網民不要責怪任何人。」

（即時娛樂）