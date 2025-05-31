陳卓賢下月澳洲開騷 為粉絲送限定驚喜 生日共創難忘回憶 (20:12)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼3月英國倫敦站演出後，將於6月到澳洲舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》墨爾本及悉尼兩場演出！被粉絲暱稱「無尾熊」的Ian興奮表示：「樹熊終於要返屋企啦！好快與當地粉絲見面。」首次去澳洲開騷， Ian表示其實每到一站也有嶄新體驗，就今次澳洲站有如「回鄉探親」，期待與當地粉絲近距離互動。6月9日是Ian的生日，他透露將與兩場觀眾共度這個特別時刻：「我諗會是我最難忘的生日！雖然很想在澳洲多留幾天遊玩，但行程排得緊密，只能先回港處理其他工作！」

為了回饋澳洲粉絲的熱情支持，Ian貼心準備了限定驚喜，購買指定票價門票的粉絲可憑票於現場領取一套墨爾本、悉尼站的專屬「頸繩連吊牌」。他說：「澳洲粉絲一直以來的支持令我很感動，這份小禮物是我的心意，希望大家喜歡。」

談及今次巡演的主題概念「TEARS」，Ian分享了背後的深層含意：「人生充滿喜怒哀樂不同情緒的眼淚，有人覺得哭很尷尬，但我認為眼淚承載了我們的經歷，能化為珍貴的回憶，就像人生中寶貴的課堂。」Ian更預告澳洲站將會帶來新驚喜，甚至可能出現新歌單！Ian坦言，相比MIRROR團體演出，Solo巡演需要記住更多細節：「從走位到表演細節，我都在腦海中反覆練習，壓力大但也超期待！」

面對緊密排練和近期身邊朋友頻頻生病，Ian笑稱自己得小心防疫：「只能夠小心點，多補充維他命，保持最佳狀態。就算到了澳洲，美食當前，我想我都要忍口，選擇清淡飲食，不能吃得太放肆呢！」

（即時娛樂）