坂口健太郎來港會粉絲 表演啤牌魔術放鬆心情 (20:24)

日劇《再見的延續》男星坂口健太郎今天（31日）在香港舉行見面會，獲數百粉絲捧場。活動比原定時間遲了約45分鐘才開始，健太郎從台下現身並繞場一周，全場粉絲起哄。他以日文跟香港粉絲打招呼，喜見粉絲們也聽得明，讚大家很厲害。有粉絲讚他的粉紅色新髮色很可愛，健太郎即以廣東話說「多謝」，然後又說「香港世一」。

健太郎稱首次在港舉辦見面會，見到台下有粉絲帶來他2021年當封面的香港雜誌，還有韓國粉絲專程來港捧場，為此十分驚訝。他表示為了放鬆心情，即場表演啤牌魔術，變出一隻階磚三，還搞笑拆穿這魔術的秘密。他笑言︰「很緊張，幸好魔術成功。」健太郎接着公開多張在港拍攝的生活照，透露前天抵港後到尖沙嘴看夜景及品嘗中菜，但仍未有機會吃點心，期待完騷去食。他又在活動上畫出維港夜景、蛋撻、雙層巴士及龍等，說最難是畫蛋撻，畫到似燒賣。席間，大會送上蛋撻及奶茶，健太郎即場試食。玩遊戲時，有台下粉絲稱最想「玩Kiss」，健太郎聞言一臉錯愕。

見面會尾聲，粉絲要求健太郎擺出心心手勢，他均一一回應，十分親民，又用廣東話說「我愛你」，冧爆全場粉絲。他說：「見面會的時間太短。最近在不同的地方舉行見面會，感受到大家的愛，好開心。首次在港開見面會，感到非常幸福，有開心的回憶。之後會有更多新作，會努力讓它們在香港播出，期待再來香港跟大家見面。」

（即時娛樂）