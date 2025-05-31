COLLAR快閃跳舞陳泳伽仆地 Day恨拍《哪一天我們會紅》電影版 (22:59)

女團COLLAR今日到銅鑼灣宣傳歌曲《暴走女團》，吸引逾百粉絲圍觀，她們首次在街上快閃跳舞，跟粉絲近距離接觸，心情特別興奮。《暴走女團》MV於冰室取景拍攝，故活動中她們以茶餐廳伙記造型登場，跳舞時陳泳伽（Winka）不小心絆倒，半跪在地，隊友有出手欲輕輕扶起，但Winka表現淡定，火速站起身繼續演出。事後接受訪問，Winka說自己不小心，幸好沒有受傷，隊友也讚她身手靈活。她笑說：「MV入面，Ivy So（蘇雅琳）都有一幕向前仆鏡頭，但她是用方法演技，與我跳舞時仆一仆純粹巧合。」

許軼（DAY）早前在劇集《哪一天我們會紅》激光劍向奧運劍擊金牌得主劍神張家朗下戰書，張家朗先後在網上留言及親自回覆，表示不會認輸，惹網民熱話。DAY知道劍神有回覆和留言，承認感興奮，從未想過從戲裏到戲外產生互動。「多謝他，好似願意陪我們劇組一齊玩，拍攝時不知道他會不會感介意。」（張家朗說知道妳是誰，但不認識妳？）「好開心！希望獲更多人認識。今次真是像隔空格劍，若然有機會將《哪一天我們會紅》拍成電影版，COLLAR全團演出就好。」

提起MIRROR演唱會屏幕墮下意外，引致舞蹈員李啟言（Mo）嚴重受傷，最近涉事工程公司負責人在聆訊後被判罪名不成立。Mo女友，COLLAR前隊員So Ching社交網懷疑表達心聲，留言指感到不公平。隊長Gao回應：「沒有留意到So Ching留言，因為這幾天忙於宣傳，連睡覺也很少，但也知道有關報道只是沒有太細心看。」她們承認跟So Ching沒有聯絡，關心對方近況，希望他們一切安好。

（即時娛樂）