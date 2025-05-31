李啟言苦等真相近3年 Mo爸：疏忽無能成殺人免死金牌？ (23:42)

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員受傷，3名涉嫌虛報演唱會懸掛設備重量的項目經理，早前否認串謀詐騙，昨在區域法院獲裁定罪名不成立，當庭釋放。在事件中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療，今晚阿Mo父親李盛林牧師在兒子受傷後分享第149封代禱信，提到兒子苦等近三年，盼能得以窺見事件的真相而他未能豁然開朗，反倒平添更多困惑，但未削減半分康復的決心，依舊奮力前行，期盼在療癒之路上再進一步。

李盛林牧師為阿Mo的代禱信 「雖困惑、仍帶著恩典前行」他寫道:「猶記得事故發生後，當旁人急切詢問阿MO是否知曉發生何事時，他那微弱顫動的『搖頭』回應，恍若意識突然斷片般令人揪心。這場飛來橫禍，恰似《聖經》中約伯所遭遇的試煉，瞬間將他推入必須直面巨大悲痛與艱難適應的深淵。時光荏苒已屆三載，儘管至今仍未能恢復自主行動能力，但在這段漫長復健途中，卻讓他愈發體悟天地之浩瀚，更驚嘆於造物主蘊藏在生命中的奧秘。此刻方知，人世間確有太多難以參透的命定與因果。」又說：「儘管深知前路仍佈滿重重挑戰——正如過去一周，苦候近三年，盼能得以窺見事件的真相，然而，對法律一無所知的阿MO而言，非但未能豁然開朗，反倒平添更多困惑。即便如此，他仍未因此削減半分康復的決心，依舊奮力前行，期盼在療愈之路上再進一步。在駕馭電動輪椅的訓練中，阿MO仍奮力突破身體的桎梏。憑藉神的恩典，他正一步步跨越康復記錄的限制，書寫屬於自己的生命見證。」

李牧師亦以Mo爸媽身分抒發感受：「難道『缺乏經驗、疏忽無能』竟成了殺人的免死金牌？那些輕率填報數據的手，看似無心，卻實實在在地奪走了阿MO的人生！法律的天平，竟要向何方傾斜？他們釀成的苦果，是他人一輩子無法癒合的傷口！阿MO這三年，是怎樣從血肉模糊中掙扎求存？如何在每一次生死邊緣咬牙求生？而此刻，那些以『經驗不足』為盾牌的人，那些聲稱『未及細閱』便草草簽核的主管—— 難道一句推諉，就能抹去血淚？難道主管的責任，竟輕賤如每月簽收的薪水單？正是他們筆尖的虛偽與輕慢，化作利刃穿透他人身軀！重創的頸椎、瀕死的呼吸、在鬼門關前被硬生生拖回的人生……當血已流盡、痛已刻骨、他們豈能不必為『傷人』二字伏法？！身為父母，我們不過是血肉築成的凡人，不懂法典上冰冷的鉛字，卻嘗盡三年凜冬裡公義的沉默。當『似是不需付上任何責任』成了血寫的判詞，當暗夜中每一道兒子身上的疤痕都發出灼燒的嘶鳴—— 心頭的火種早已焚盡成灰，唯有滾燙的淚在天地間刻下血問：『這世間的重量，為何獨壓在無辜者的脊樑上？』」

（即時娛樂）