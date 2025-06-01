賴慰玲試做劏魚販 化身「講價達人」 劉展霆家族魚檔生意曝光 (13:08)

Winki魚檔學習劏魚，教授她的是魚檔太子爺劉展霆Eden。（無綫提供圖片）

今次Winki挑戰所需要的技巧及工序都相當繁複，更要考驗體力、牙力、眼力及腳骨力。（無綫提供圖片）

縱觀整過個程，Winki雖然有不少蝦碌，但算快上手；Winki還發揮講價技巧必備：死纏難打！（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《一日打工限定》明晚（2日）播出第11集，已為人母的賴慰玲（Winki）試做一日魚檔劏魚販，工作包括採購、劏魚及叫賣；育有兩位小朋友的Winki，今次挑戰所需要的技巧及工序都相當繁複，更要考驗體力、牙力、眼力及腳骨力，Winki更展現出講價能力。

早於清晨6點Winki已跟隨魚檔老闆菁姐前往魚市場，學習如何挑選新鮮海鮮，Winki認真學習獲菁姐大讚。去到實戰時刻，Winki獨自挑戰依住青姐交託的超長清單買海鮮，縱觀整過個程，Winki雖然有不少蝦碌，但算快上手；Winki還發揮講價技巧必備：死纏難打！

Winki與其中一位賣魚師傅「糾纏」，成功叫師傅「半賣半送」之餘，更以「疲勞轟炸」：「我咁靚再平啲？」令師傅一再降低底線。Winki揀靚海鮮期間，眼力及要求均相當高，為了揀靚象拔蚌，她在濕滑魚缸上擒高擒低，每次都能準確講出手上象拔蚌是否正貨，展現精明消費者一面。

Winki到魚檔學劏魚，並巧遇魚檔太子爺、Super Tiger成員之一的劉展霆（Eden），Eden先後教授Winki劏魚、捉長腳蟹、開蟶子等技巧，Eden捉蟹期間快手兼一擊即中，並令Winki克服捉蟹心理障礙。

由採購過程中已開始協助Winki的菁姐，是Eden媽咪，2人母子餅印，構成有趣畫面。根據資料，Eden為減輕媽媽負擔，利用自己擁有的知識，整圖、剪片、拍片一腳踢，幫海鮮檔經營網上宣傳及網購，又經常跟網民分享如何以簡單快捷方法處理海鮮食材，以現代手法經營家族海鮮檔、讓家人心血得到更佳的傳承。

（即時娛樂）