黃浩然曾想做歌手 入行至今零緋聞 分享避開狂蜂浪蝶秘訣 (13:39)

今年踏入「男人50」的黃浩然，6年前離開了服務13年的TVB，重投電影圈，同年亦受到2個囝囝鼓勵，而接受新挑戰，他將於6月13日起伙拍連詩雅、姚焯菲、Tiger@MIRROR等後輩，在西九戲曲中心出演首部音樂劇《三‧八》。

黃浩然接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，透露自己在1996年入行簽杜琪峯時，曾有想當歌手的心願。另外，他也詳述了6年前加盟「脫無者」大軍的原因。談及入行近30年及與太太結婚20年以來「零緋聞」，黃浩然原來一直有秘訣避開狂蜂浪蝶，他說：「如果對方無你電話，咪唔會WhatsApp到你，你話我避就避啦！」

外間總以為黃浩然與唱歌無關，但原來他中學時，已參加不少聯校歌唱比賽。1996年被杜琪峯發掘入行，也曾想過當歌手，他說：「簽杜Sir前，我學過2年唱歌，諗住係會唱歌兼拍戲。公司以前都有唱片部幫吳倩蓮出唱片，但之後覺得自己淨係拍戲都應付唔到。」

放下唱歌興趣近30年，今年接受《三‧八》挑戰，又演又唱又跳，心態一如6年前離開無綫舒適圈般，他說：「TVB嗰13年收入OK，工作雖然辛苦，但係好感恩，我唔係親生仔（經理人合約）都好多機會，所以更感恩！」

有報道指黃浩然當年離巢，除了因為他不是「親生仔」，以及因與視帝或男配角獎無緣而心淡，黃浩然說：「唔係！唔係！我只係想試多啲嘢！因為我睇到我兩個仔，5、6年前佢哋都不停作新嘗試，細細個都咁有勇氣，令大人都有啟發，令到我想突破自己，再接觸電影或者音樂劇，完全跳出框框咁先好玩。」

今年亦是黃浩然與太太KAKA結婚20周年，由入行至2005年結婚至今，黃浩然出名「好男人」、「好爸爸」，而且零緋聞。被問及如何避開娛樂圈常見的狂蜂浪蝶，他續說：「我無遇過喎，好多女演員都講，楊怡（楊茜堯）都話：『我冇黃浩然電話㗎！佢唔會畀電話人！』我以前真係好少畀電話異性，異性係好少有我電話。係咪刻意避？你問我，我都會驚㗎嘛，無端端半夜2點有個異性WhatsApp你，你話會點？如果對方冇你電話，咪唔會WhatsApp到你，你話我避就避啦，以前我真係咁諗過。」

結婚20年以來，夫妻共渡最艱難的一關，黃浩然坦言是他在2014年免疫系統出現問題，歷患「貝賽特氏症」的時期。當時他一度停工數月，男一劇《張保仔》也要被易角，他說：「幸好主診醫生係太太舅父，佢一直知道我有問題。最危險真係會死，因為係免疫系統攻擊自己，神經末梢、肺、心臟都會發炎。係必需即時休息，必需辭演。公司都好快搵到人代替我嘅角色，我就明白到好多嘢包括工作，都可以有人替代你，但係唯獨你做爸爸、老公、或者做我父母仔女嘅身份，都係無人可以取代你。咁之後我就會諗，做任何事都要取得平衡。」

回想未病發前拍劇的工作狀况，黃浩然說：「好多人聽到都會『嘩』一聲，嗰10幾年，除左年初一﹑二﹑三，其他日子都唔會放假，有得瞓嘅日子，都係瞓4個鐘。試過最長通告係1個月內連續拍60個鐘，就係同時拍《公主嫁到》同第二輯《巾幗梟雄》，兩套劇有一個月重叠，係幾辛苦㗎﹗𠵱家人大咗，就明白冇話邊樣緊要啲，但就知道唔好某啲事做到咁極端。」黃浩然指6年前重遇古天樂經理人Ronnie斟合作時，是因為古天樂公司理解他重視工作與家庭之間的平衡，才促使他轉投古仔公司。

（即時娛樂）