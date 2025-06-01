姜濤回應剩3年約 稱「隨意講」指MIRROR唔會散：想永遠一齊 (15:21)

李駿傑稱無論加入那一個小組，都會感壓力，現在已沒有很大壓力。（劉永銳攝）

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger），昨晚（5.31）在亞博舉行的《第七屆KKBOX香港風雲榜》演出，「妹豬組」ViuTV團綜節目《呂濤米Lo Seoul》掀起不少話題，姜濤自爆剩3年合約，惹來「鏡粉」（粉絲暱稱）關注各成員去向。

姜濤被問到是否3年後約滿打算退休？他說：「我係隨意講下，當時都可以講5年或10年，真係冇好認真去諗呢件事，冇諗過被放大，我唔記得簽咗幾多年，只記得幾多歲開始簽，當時仲後生，冇乜理呢啲嘢，有得簽就簽，返去確實咗再話畀大家聽。」

談到隊長楊樂文（Lokman）指如隊友不續約，MIRROR一定散，姜濤即說：「MIRROR唔會散，就算我哋人唔喺度，個心都喺度，我想永遠都一齊，無論續唔續約都好，我哋12個都可以得閒一齊出嚟食飯傾偈，一定係一生一世，之後唱首《One and All》畀大家聽。」

節目中姜濤與花姐（黃慧君）深入對談，對負面新聞表現豁達，姜濤稱人愈大便會愈成熟，他說：「都係嗰句，經歷多咗就會更加識處理，好多言論唔係自己控制到，做好自己份內事就夠，情緒好難成熟，有都要有嘅，但面對情緒，態度要點樣展現出嚟，都係一個課題。」問到是否為免麻煩不敢拍拖？他說：「作為藝人自己嘅感情係唔想被人太多討論，所以感情事就隨緣，如果萬一有感情事，以我性格都會選擇低調處理，但等緣分到先，或者我真係好鍾意對方，鍾意到好想講，呢啲嘢都話唔定，緣分到自然會知。」

Jeremy透露曾算命，31歲至33歲遇到心儀對象卻不成事，就要等到40歲才有緣分，他說：「我個人太摺，或者錯過咗都唔知，性格睇緣分，可能天跌落嚟，我又未必承受到，就要等到40歲。」他稱無論加入那一個小組，都會感壓力，現在已沒有很大壓力，因為隊友都好惜他，亦感謝花姐讚他在小組4人當中唱歌最好，但和花姐咸豐年前有什麼誤會就不想再講，就作為秘密。

對於小組歌曲《Strawberry love》成績不似預期，Jeremy指成員花心機在這首歌上，但大家對這首歌有任何批評或任何意見都會接受，他說：「下次再做好啲，我哋都好期待有新小組作品，亦都會有計劃，除咗士多啤梨感覺，也可以以蘋果或橙做主題，呈現唔同風格及感覺畀大家。」

（即時娛樂）