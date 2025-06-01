盧瀚霆鏡頭前卸妝 不需心理準備 Tiger回應紅館墜屏案判決 (15:42)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger），昨晚（5.31）在亞博舉行的《第七屆KKBOX香港風雲榜》演出，

MIRROR「妹豬組」ViuTV團綜節目《呂濤米Lo Seoul》，自播出後掀起不少話題。「妹豬組」在節目穿長袖衫浸溫泉亦被討論，Edan說：「場地係着衫浸嘅，因為當地天氣好凍，距離換衫嘅地方，有一段很大距離，其他遊客都係着衫浸，冇特別要求。」緋聞女友林明禎早前為鄭秀文澳門演唱會擔任嘉賓，Edan有看片段，問覺得林明禎表現如何？他大讚：「好專業，Professional。（她的造型漂亮？）Ok！大家都好靚，多謝！」

Anson Lo表示並不介意被安排鏡頭前卸妝，他說：「唔需要心理準備，之前拍團綜都試過，都唔係第一次素顏示人，可能粉絲有睇過，其他觀眾或之前冇留意先會嘩然，明白點解會咁大反應，我唔驚畀人睇，化妝同卸妝之後的，都是自己鍾意嘅自己，唔介意讓大家睇，多謝讚我皮膚好，我好勤力護膚。」

MIRROR演唱會墜屏案虛報懸掛設備重量涉案被告3人脫詐騙罪，邱傲然（Tiger）表示：「想講法律呢啲嘢，我哋唔係好識，我們講咁多都唔係一件好事，亦唔想講咁多，只希望喺呢件事受傷嘅不同人士，都可以安好，快啲好番，呢樣就係我哋最希望發生嘅事。」

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（即時娛樂）