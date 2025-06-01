Tyson Yoshi揸古董跑車宣傳啟德個唱 ⁠化身「程議員」謝票 (18:12)

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）日前宣布將於7月5日至6日，在啟德體藝館舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》後，網上掀起撲飛潮，優先訂票火速售罄，更有Fans親製「泰神耀西搶飛成功符」，為首次進軍啟德新場地的Tyson打下強心針。

為了答謝Fans熱烈支持，Tyson今日以「The Villain（反派）」身分快閃「謝票」，親自駕駛私人珍藏的1994年古董跑車型爆登場，車身貼滿演唱會宣傳元素，別出心裁。當Tyson古董跑車駛至銅鑼灣及旺角鬧市派發演唱會海報時，沿途不斷廣播個唱宣傳廣告，呼籲大家支持6月2日的優先訂票，以及6月3日的公開發售，吸引大批途人駐足圍觀，數百張海報迅即派光，場面墟冚。

Tyson化身「程議員」，首先答謝各位Fans買飛支持，繼而呼籲仍未買飛的巿民多多支持，希望公售之日同樣「秒爆」！Tyson說：「身為獨立歌手要開騷不容易，而且今次挑戰可以容納1萬名觀眾的啟德體藝館，賣飛壓力的確不少，開賣前一晚也擔心到失眠，幸好優先訂購反應熱烈，才鬆一口氣，最有趣是在網上看到有Fans自製『靈符』，祈求成功買飛，搞笑得來又窩心。」

向來愛惜錫Fans的Tyson，最心痛是看到有Fans誤墮假飛陷阱，並說：「早前在Threads看有Fans付了訂金給騙徒，對方聲稱我的演唱會有VIP及Meet & Greet環節，我要再三澄清並沒這回事，希望大家循正式渠道買飛，不要助長騙徒及黃牛，如果公售反應熱烈，我承諾大家一定會加場，滿足大家的需求！」

日前開始優先訂購後，《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》的座位表同樣引起網友熱話，Tyson親解超長舞台設計：「為了首次啟德騷，除了歌單上有特別設計外，舞台設計同樣落足心機，希望場館四面的觀眾也能欣賞到我的表演，方便大家由四方八面飛Bra上台，我會『多啲嚟密啲手』，最緊要齊齊High爆打造『啟德地震』！」

作為最後一個單身演唱會，Tyson當然盡地一煲騷肌：「若然有幸運兒成功入手A行，我保證距離超近，近到『睇到粒Lin』，大家要繼續努力搶飛，『向粒Lin出發』！」

（即時娛樂）