刑偵12｜林保怡籲勿劇透 拒透露陳慧珊會否出現 (19:49)

林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉、高鈞賢、張松枝等，今天（1日）宣傳無綫劇《刑偵12》。為配合劇情，演員大玩人格分析競猜人物角色；林保怡覺得劇中張振朗「天真之中帶出邪惡」的表情笑容很難模仿。

談到《刑偵12》在內地已播映全輯，有網民忍不住劇透結局，林保怡語重心長地呼籲大家不應該劇透，他說：「追劇不是看一次，最好慢慢品嘗，如同煲湯，煲完應該慢慢飲，快速一啖吞落肚便無癮。」

追問網上流出林保怡與多年前拍劇好拍檔陳慧珊，疑為劇集客串，2人合體掀回憶殺外，也惹來身分猜測，估計是其中一個人格。林保怡大賣關子，拒透露半句，只叫大家留意英文劇名「DID」所指何意，之後劇情會令大家有更多驚喜。

提到為鄭秀文澳門演唱會擔任嘉賓，林保怡形容是很好經歷，因很久沒有在那麼多觀眾面前唱歌，自己略嫌表現未夠好。林保怡與鄭秀文相識多年，是一種緣分，他曾與周家怡一齊為鄭秀文MV擔任男女主角。追問會否因此技癢再公開唱歌？林保怡期待下次做宣傳，有機會與吳業坤一齊合唱。

陳法蓉與林保怡扮演「姊弟」，時而溫馨時而互相鬥嘴，感情非常複雜，拍攝時有火花大呼過癮。由於近年經常返內地工作，陳法蓉難得回港，便帶爸爸出現，爭取時間見面。她指爸爸有追劇，因性格內斂，沒有大讚。

張振朗早前到馬來西亞工作逗留1個月，他大讚當地人很熱情，工作愉快，但否認準備當地買樓置業，他說：「雖然馬來西亞樓價便宜得多，生活又很舒服，但等我接多幾個工作才考慮。」

最近有片段見高鈞賢與吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信等，組成「港劇男神」組合又跳又唱，他們被嘲舞步不齊，神情尷尬。高鈞賢開心獲網民留意，以為他們組男團，事實拍攝前沒時間排練，表現才未夠一致，最緊要見識大家對港劇演員始終有份情意結。

（即時娛樂）