全民造星VI｜Gin Lee未聞合約條件苛刻 徐浩年底在港結婚 (19:55)

原有99強卻有一名退選及一名缺席，有傳因參賽合約條件苛刻，Gin Lee及徐浩均表示未有所聞。（鍾偉茵攝）

ViuTV選秀節目《全民造星VI》今天（1日）於將軍澳舉行記者會，導師Gin Lee李幸倪及梁祖堯、音樂顧問徐浩、總顧問花姐黃慧君及主持強尼，聯同97位參賽者出席，大會宣布最後15強有機會到韓國受訓，現場有大批參賽者的粉絲分別到場應援，原有99強卻有一名退選及一名缺席，有傳因參賽合約條件苛刻，Gin Lee及徐浩均表示未有所聞。

現場宣布參賽者互選三甲結果，分別是（21）周德誠、（31）榮柏鑫及陳毅燊（ANSONBEAN）親弟（43）陳瑨羲，陳瑨羲透露哥哥宣布暫別娛圈後近況，強調自己會以平常心承受入行壓力。

Gin Lee及徐浩表示對參賽者各有心水，Gin Lee說：「有幾位印象深刻，有些性格和EQ都好好又好乖，有些小鮮肉靚仔都好緊要，但我睇的一定是潛質和性格，性格好潛質就發揮到，但不開名，要再相處下先。」

她笑指有參賽者相片與真人樣貌有很大出入，可能是經專業造型師協助執得更靚，徐浩認同做藝人性格主宰命運。他們均表示未聽聞參賽者因合約條件苛刻而退選，Gin Lee說：「唔知喎！我第一次聽。」

曾樂彤於社交平台曬求婚戒指，徐浩指求婚成功是去年的事，朋友圈一早知，因與未婚妻之前忙工作，故現在才宣布。問到求婚過程？他指是去年完成MIRROR英國巡唱到巴黎旅遊時，一早準備鮮花和求婚戒指，在酒店天台乘着巴黎鐵塔晚上的燈光表演，跪地朗讀愛的誓言做到足，十分浪漫，曾樂彤亦一口答應，他說：「但講得好差，真的很後悔，實在好緊張，跪地是好似孖寶兄弟般跳了一下才跪，十分搞笑，求婚我就沒有喊，她有沒有就問回她吧，年底會在港結婚。」

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（即時娛樂）