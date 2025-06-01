全民造星VI｜陳瑨羲爆哥哥ANSONBEAN近况：只是調節心態 (20:22)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》今天（1日）於將軍澳舉行記者會，現場宣布參賽者互選三甲結果，分別是（21）周德誠、（31）榮柏鑫及陳毅燊（ANSONBEAN）親弟（43）陳瑨羲，陳瑨羲透露哥哥宣布暫別娛圈後近況，強調自己會以平常心承受入行壓力。

周德誠、榮柏鑫及陳瑨羲均表示被其他參賽者選為三甲有壓力，周德誠坦言被選高排名，之後表現差會令自己失望，希望將這份壓力變成動力改善內向性格。

榮柏鑫被其他參賽者選為三甲有壓力，因為心目中都有欣賞和覺得好勁的人，被選出來要更加努力做好自己，不想辜負大家期望。陳瑨羲明言一開始便被投選出前列位置定有壓力，要有更加大的突破達成自己的要求，會將這壓力嘗試變為動力。

問到哥哥ANSONBEAN近况，陳瑨羲表明不關是否失戀或病痛事，只是調節心態，沒有講過休息多久，明白哥哥是想以最好的狀態再示人，他說：「我會話叫做沉澱一下，純粹休息，始終這段時間他經歷了一些事情，想暫時遠離IG，當比自己唞啖氣，做些平時無聊好enjoy去做的事，主要都是想沉澱，不同階段有不同諗法，希望大家畀啲時間佢。」他強調不會因哥哥入娛樂圈有這個情况而嚇到，問他又可有信心承受闖娛樂圈這份壓力？「平常心，我會嘗試成為一個樂觀的人。」

（18）張家文現場獲不少粉絲支持，他透露已成立Fans Club，因自己的英文名字是Kai，所以粉絲叫做「Kai子」，增加比賽信心，看看自己能行得多遠。

（77）吳思諾透露獲花姐指貌似魏浚笙（Jeffery），他說：「其實我覺得唔似，屋企人都覺得我唔似，但Jeffery走紅後就愈來愈多人話我似，以往有很多參賽都好靚仔，但我覺得最重要都是實力，畀人話似Jeffery都好驚有好大壓力，其實我優勝之處是唱歌。」

職業是泰國巫師的（62）李進偉稱也有為自己占卜能否入圍，但沒有占卜可以去到幾遠，有其他參加者找他幫手占卜，已赢得人緣，問可會使用巫術助參賽？他笑道：「沒有！我通常和其他參賽者講I bless you all。」

（61）李樂天仍是學生預備升讀中六，17歲的他亦是參賽者中年紀最小，直言面對一眾大哥哥參賽者有點怯，問是否有信心應付比賽之餘不影響學業？「都應付到，夾到時間。」（73）陳頴業已達40歲之齡，是今屆年紀最大的參賽者，問為何不選擇參加無綫節目《中年好聲音》？他說：「中不中年是自己定義，我心態因藝術工作變得年輕，加上和跳舞學生榮柏鑫一齊參加，唱歌也被Gin Lee話過不是五音不全，但不知她是否客氣。」

（91）翟俊威曾是獨立歌手，2年前當爸爸後決定移居澳洲做地盤養家，他說：「今次回港參加全因2歲女兒想見到爸爸上電視，老婆亦很支持。」

（即時娛樂）