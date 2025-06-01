江若琳否認再度懷孕 鄭文指余思敏受困擾憔悴 (21:45)

江若琳與丈夫蕭唯展今日帶同兒子Owen，出席於戶外舉行的《6.1國際兒童節開心派對》，同場還有岑麗香的丈夫Joshua帶同兩兒子，劉曉彤、鄭文和黃芳雯。

江若琳透露兒子快將2歲，可能遺傳父親的慢熱又內向性格，面對陌生人和鏡頭即表現較害羞，看到現場熊貓人偶驚慌得大喊起來，需要父母安撫。雖然如此，江若琳慶幸兒子早前面試幼稚園的學前班，終成功獲心儀學校取錄，像放下心頭大石。「兒子面試時表現好好，回家跟我說見到老師和校長也不驚，8月準備開學。他性格文靜斯文，相信讀傳統學校應該比較適合他，讀不來才考慮轉讀國際學校。多謝老公在這方面讓我話事，他負責交學費就可以。」自從成為媽咪終於明白兒子學業比自己事業更重要，所以江若琳將推出新歌計劃也延遲，稍後開始宣傳。另外，為慶祝兒子兩歲生日和父親節，計劃舉家飛新加坡旅行。她日前上載一家三口合照，以心形emoji遮肚，惹網民揣測她再懷孕。見她身形沒變，表示暫時未有再追BB打算。「生兒子已是送老公最好的禮物，暫時未打算再送，也沒計劃要「Made in Singapore」。因為湊一個小朋友已很忙，佔去我大部分時間，想等兒子稍為長大少少才考慮再追。」

鄭中基與余思敏辦理離婚，余思敏好友鄭文和黃芳雯，平日會相約見面，盡量陪伴好姊妹，除了吃生日食飯慶祝之外，亦有一起做運動和上深圳遊玩。她們否認刻意陪余思敏散心，「大家認識了超過20年，從來沒間斷聯絡，並非因為她有家事發生才陪伴。有事發生，即使被網民指看相片見她狀態麻麻，或者面容憔悴也是正常，不過她心情還可以。」

談到昔日有線舊同事衛志豪，日前疑暗示余思敏不跟子女同住；鄭文和黃芳雯感莫名其妙，強調余思敏向來親力親為照顧子女，日常更車出車入又親手下廚，與子女關係沒變。至於衛志豪又說余思敏有意復出幕前工作，鄭文解釋她們3人曾提議轉型做網紅拍片或拍節目，可是講了幾年，至今仍沒有實際行動，相信余思敏想主力照顧子女為先。

有網民指余思敏當年介入鄭中基與前妻蔡卓妍之間，現在她亦離婚。鄭文對此替好友被罵感心痛，主動代澄清並非事實，形容余思敏一直啞忍食死貓。「她性格太賢良淑德，似粵語片白燕角色，當年根本是鄭先生在宣布離婚後大約大半年，才第1次在活動認識余思敏，之後他們開始聯絡。所以不存在做小三之說，她多年來一直忍氣吞聲屈埋自己，但沒有去澄清，說她有報應這傷害真是好大。」

（即時娛樂）