中年3紅白大戰｜占士丁丁挑戰6天學識「變臉」技術 (16:41)

《中年好聲音3紅白大戰》昨晚（1日）播出下半場，20名「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」爭奪紅白大戰冠軍殊榮。經過連上一集共8個回合的激烈對決，白組和紅組最終以4比4打成平手。下半場競賽中，占士丁丁孖陸東城及趙浚承表演《新禪院鐘聲》，丁丁再度挑戰中華文化，以短短6天時間極速學會變臉絕技，並在零失手情况下以台型十足的戲曲功架震撼舞台！除了丁丁，東成及浚承亦上演搞笑版變臉，前者變臉周國豐，後者變臉張佳添，二人還分別模仿兩位評審的語氣說出二人的經典金句，令張佳添哭笑不得。雖然如此，張佳添還是給予丁丁高度評價：「好appreciate丁丁（表演）完全唔係自己文化嘅嘢，You belong to Hong Kong。」紅隊方面，曹越、劉曉昆和陳嘉琦獻唱《糖不甩》，3人身穿剪裁貼身旗袍上場跳扇子舞，並配以「剪影效果」。肥媽說：「好有美感，好有女人味，好modern！」張佳添表示：「賞心悅目，目不暇給！隊型好，可以出道喇。」

最後回合由兩隊合作演出舞台劇，舞台劇以忘記Password為引子帶出「兒時夢想」主題，提醒觀眾即使為工作付出多少心跳及血汗，但其實人生到頭來愛情、親情及健康都很重要，帶出只是簡單的「回家吃飯」，夢想不一定要很遠大的信息。車婉婉看畢舞台劇後激動地忍淚，並問現場所有人多久沒回家食飯、和家人傾心事。此話一出，台下的肥媽及海兒頓時哭成淚人，場面感人。為配合舞台劇「愛回家」主題，熒幕還播出了「中3生」的家庭照，驚揭任永健與無綫藝人朱敏瀚恍如餅印，他的兒子十分可愛；黃博戴眼鏡的樣子十分像小朋友。

（即時娛樂）