吳若希澳門開騷感觸落淚 麥美恩現身捧場兼獻花 (17:03)

吳若希（Jinny）日前在澳門舉行《Gossip of Me演唱會》，獲胡鴻鈞、麥美恩、周奕瑋、朱敏瀚、陳曉華、丁子朗等圈中好友捧場。Jinny在6位舞蹈員陪伴下登場獻唱《炊煙》，她唱過《暗湧》和《半》後說：「入行15年，這是我第一次喺澳門開演唱會，心情又緊張又興奮，喺呢15年有唔少我嘅流言蜚語，今晚我會喺舞台上畀大家睇清楚最真實嘅吳若希。」演出期間，Jinny一口氣跳唱《召喚絲》、《Bad Boy》等歌曲，她表示︰「 一直以嚟我嘅歌都係劇歌、情歌，今次演唱會我發現，原來我都可以做一個跳唱歌手，真心要多謝陪我排咗好多日舞嘅排舞老師Apple同我班Dancers，仲有今次演唱會嘅形象設計，令我知道原來我都可以行型格路線。」之後，Jinny多位好友包括麥美恩輪流獻花。

詹天文（Windy）以演出嘉賓身分現身，她在台上說：「多謝主辦單位嘅邀請，好開心可以做Jinny姐姐嘅演唱會嘉賓，祝大家端午節快樂，大家食咗糭未？啱啱唱嗰首《一切都是有原因的》係我嘅最新派台歌，同Jinny姐姐首新歌都有聯繫，因為兩首歌嘅主題都係《愛》。」 Jinny回到台上獻唱《火和火柴》、《別再記起》及《我沒有傷心》，獲粉絲代表送上生日蛋糕，補祝其33歲生日及賀她入行15周年。獻唱《感激跟你能夠遇見》時，Jinny感觸落淚，她最後在全場大合唱下唱出歌曲《越難越愛》。

Jinny騷後表示：「終於完騷喇，好開心同感動，因為我開騷前有2、3日失咗聲，所以今日係上天送畀我嘅禮物，噚日把聲終於開番，好感動，多謝自己，多謝上天，都要多謝好多朋友喺唔同地方嚟支持我，有啲喺內地、香港、日本，甚至乎美國。我都估唔到今次呢個新主題《Gossip of Me》可以令大家重新聚埋一齊，希望將呢個演唱會帶去更加多嘅地方，包括內地同美加，畀多啲人見證到我嘅努力，因為排舞排得好辛苦，好想喊。我畀自己跳舞98分，已經盡晒力，當然有啲位可以做到更好，不過其實我完全唔知道頭先跳舞時發生緊咩事，個腦一片空白，靠肌肉記憶將段舞跳出嚟，好彩排舞老師話我跳得好好，咁已經好足夠。今晚最感動一part係見到同我一齊成長嘅一班朋友，所以騷入面有首歌《感激能夠跟你遇見》就係送畀每一位我遇見過嘅人，我唱嗰陣控制唔到眼淚。」

（即時娛樂）