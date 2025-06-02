朴寶劍李到晛暑假來港見粉絲 N.Flying澳門開騷 (18:00)

憑Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》人氣再度登頂的朴寶劍，最近宣布舉行粉絲見面會《Be With You》，香港站定於8月29日假亞洲國際博覽館舉行，售票詳情容後公布。

剛於上月退伍的《黑暗榮耀》李到晛日前亦宣布亞洲巡迴粉絲見面會《2025 Lee Do Hyun Fanmeeting [Re Do Hyun]》詳情，活動由6月首爾場開始，然後到雅加達、東京、大阪、曼谷、台北、馬尼拉及香港等城市，香港站定於7月26日在AXA安盛創夢館舉行，門票將於本月9日上午11時起於Klook及大麥網公開發售，票價分1588及988港元，包含不同粉絲福利。

另外，曾演《黑道深淵》的女歌手金亨瑞（BIBI）亦宣布暑假來港舉行演唱會，8月3日假亞洲國際博覽館10號展館舉行，門票定於本月5日起透過Cityline公開發售，票價分1799、1499、999及699港元。

澳門亦有不少韓星騷排隊登場，FTIsland的同門師弟樂隊N.Flying宣布8月9日假澳門百老匯舞台舉行《2025 N.Flying Live ‘&CON4:FULL CIRCLE’in Macau》演唱會，門票6月25日起於銀河票務、KKTIX、大麥網公開發售，票價分1799、1399及899港元。另有韓國音樂頒獎禮「2025 The Fact Music Awards」（簡稱TMA）亦落實9月20日在澳門舉行，尚未公布演出場地及陣容。

（即時娛樂）