十大中文金曲｜力臻奪最佳進步獎金獎 黃淑蔓張馳豪膺銀銅 (20:11)

「最佳進步獎」的金銀銅得主分別為力臻（中）、黃淑蔓（左）及張馳豪（右）。（港台31網上片段截圖 、力臻Ig圖片 / 明報製圖）

港台《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》今晚（2日）在紅館舉行，「最佳進步獎」的金銀銅得主分別為力臻、黃淑蔓及張馳豪。

（即時娛樂）