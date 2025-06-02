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十大中文金曲｜力臻奪最佳進步獎金獎 黃淑蔓張馳豪膺銀銅 (20:11)

文章日期：2025年06月02日

港台《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》今晚（2日）在紅館舉行，「最佳進步獎」的金銀銅得主分別為力臻、黃淑蔓及張馳豪。

（即時娛樂）

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